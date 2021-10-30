【兩性關係】男友月入3萬堅持AA制 港女大數男友孤寒幾宗罪：遲到要被罰錢

▲ 港女埋怨男朋友非常孤寒，連遲到都要被罰錢。

拍拖熱戀期外出吃喝玩樂，男方全數付款還是應該AA制？有港女最近在網上發帖指自己遇上感情煩惱，她埋怨男朋友月入3萬元但非常孤寒凡事AA制，不但自己生日沒有任何表示，連去酒店開房都要AA制，甚至連自己遲到都要被罰錢，令她對這段感情感到非常困擾。

該名港女表示，自己幾年前在同事聚會上初次與男方見面，男方其後展開激烈的追求，由於當時她剛好與拍拖6年的男朋友分手，她當時向男方提出自己需要時間去療愈，男方表示自己會等她。港女坦言，自己其後一度與另外兩個男子有曖昧，後來發現兩位男子已經早已有正印，但男方卻仍然在默默等她，她深受感動，終於與男方展開戀情。

拍拖總離不開要吃喝玩樂，結果問題陸續出現。港女指，自己月入一萬多，男方則月入3萬左右，但埋怨男朋友非常孤寒，拍拖的日常使費都堅持AA制，或者由她全數支付。

港女形容男朋友的性格非常古怪，女孩子赴會遲到是尋常事，但倘若她約會遲到，或者有時與男朋友聊天時不慎講錯說話，她會遭到男友大懲罰。

或者我遲到？講錯野？全部都要罰請食飯、睇戲及住酒店，咁樣正常咩？

遲到講錯說話要接受大懲罰，連她買股票賺到錢都要「被萬歲」。她指，自己一直有投資股票，每次她股票獲利，不管是100元還是1000元，男朋友都借機屈她請吃飯，全數由她埋單。

生日問完要求卻毫無表示

她更透露，男朋友生日她會主動請對方去staycation慶祝，輪到自己生日，雖然男朋友曾經問她想要甚麼生日禮物，她明言想要一對花花圖案的耳環，即使是幾蚊的地攤貨都可以，結果男朋友問完後毫無表示，令她大感失望。

他講好的staycation、蛋糕、禮物大餐咩都無，我生日，我們都是食吉野家，但他生日我有主動請staycation。

更加令港女感到難以忍受的是，生日沒有表示已經是小事，但連去酒店開房都要AA制，實在令她感到「大開眼界」。

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責任編輯：王明芳