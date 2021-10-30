【神隊友】老爺奶奶化身最強後盾送飯煲湯　讓小鐵漢媽媽專心照顧留醫兒子

▲ 小鐵漢媽媽感謝老爺奶奶在兒子留醫期間，送飯煲湯，化身最強後盾。

患有先天性心臟病的4歲男童「小鐵漢」Kansas，9月底完成第6次大手術和術後肺炎，終於「打完大佬」出院回家，爸媽亦「找數」帶小鐵漢去迪士尼。近日，小鐵漢跟爺爺嫲嫲開心地外出聚會，小鐵漢媽媽感謝老爺奶奶，回想在小鐵漢留醫期間照顧她，成為強大的後盾。

老爺奶奶成為神隊友

患有先天性心臟病的4歲男童「小鐵漢」Kansas，上月底完成第6次大手術，換上新心臟起搏器，並重建單心室循環系統。手術後因細菌感染引致肺炎，需要進行2次洗肺，一直留醫20日，期間爸媽輪流去醫院陪伴兒子，老爺奶奶就支援他們，小鐵漢媽媽昨日（29日）在facebook發文，感謝老爺奶奶。

▲ 老爺奶奶化身最強後盾，照顧小鐵漢媽媽及孫仔。（小鐵漢媽媽fb相片）

常聽到婆媳之爭、新抱跟老爺很多不和等，可是也有例外。小鐵漢媽媽有感在兒子入院做手術之時，老爺奶奶成為她的神隊友，照顧她，好讓她全心全意去照顧留醫的小鐵漢。有兩個多月沒有跟老爺奶奶團聚，近日三代一起相聚，小鐵漢媽媽回想︰

當我頻撲去醫院的時間，他們就做我後盾，老爺利用短短的工作食飯時間，自己不先吃，去買飯拿去醫院給我，在公園食飯烈日當頭，或落雨時，堅持企著開傘為我遮雨遮太陽，而奶奶，負責煲湯給小鐵漢，又學煮素菜給我。

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維繫好的婆媳關係

媽媽大讚小鐵漢有爺爺嫲嫲很幸福，令她為人新抱也不知不覺沾染溫暖的呵護。她知道要維繫好的婆媳關係不易，朋友說她難得跟奶奶那麼好，通常都很想保持距離。她分享心得︰

我們間中有摩擦喇，但最後仍維持像朋友的情誼，就是都不計較，別記掛在心。

她大讚老爺奶奶為了孫仔小鐵漢，努力做好爺爺嫲嫲角色，讓小鐵漢在溫情滿滿的家庭中成長，很感謝老爺奶奶的付出。

▲ 為了孫仔小鐵漢，努力做好爺爺嫲嫲角色。（小鐵漢媽媽fb相片）

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責任編輯︰王明芳