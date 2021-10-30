【減碳排放】兩電已提交調整電費申請　黃錦星指會審慎處理相關調整

▲ 兩電已提交調整電費申請，黃錦星指會審慎處理相關調整。（經濟日報資料圖片）

當局擬本港在2050年前達致碳中和，由三全民節能、增加使用綠色交通及減廢三方面，達致上述目標。 環境局長黃錦星表示，本港會從推行可再生能源、電動車、可持續發展及落實垃圾徵費的範籌入手，進一步減低本港的碳排放。

黃錦星今（30日）在電台節目中表示，全球燃料價格上漲是大趨勢，現時電費包括基本電費及燃料調整費兩個部分，燃料調整費是實報實銷，因此較難掌控，長遠會盡量減少燃煤發電，改用其他的燃料，期望長遠能平衡發電成本。

兩電已向政府提交調整電費申請，承認低碳轉型對電費調整有壓力， 當局會審慎地審視相關調整建議，希望在環保、電力價錢合理性及供應穩定等作出平衡。他又表示，除了電費紓緩金以外，預算案也有1,000元整年電費補貼，現時全港每7個家庭會有1個不用交電費。

已聯同物業管理公司訂垃圾徵費執行指引

政府計劃在2023年落實垃圾徵費，黃錦星表示，已同物業管理公司商討，訂立執行指引，包括在私人屋苑及公共屋邨，有關垃圾棄置及回收點的安排，政府亦會透過宣傳教育及執法，以軟硬兼施方式，落實措施。

黃錦星重申， 當局正全面準備垃圾徵費工作，內部亦有不同準備，包括指定垃圾袋的製作，以至巿民如何購買等工作亦正進行，政府亦會支持更多社區回收配套。他說，政府的回收店「綠在區區」地點越來越多，現時已有22間，未來會再增加10間，加上流動回收站，全港有超過100多點相關渠道。

不排除增購更多核電

對於政府目標在2035年淘汰燃煤發電，是否意味要購買更多核電，黃錦星表示，會以多管齊下方式調整發電組合，不排除任何的可能性，但會以本地可再生能源為優先選項，因此政府有進取目標，期望在2035年前，可再生能源佔發電比例7.5%至10%，往後再增加至15%。

但他指出，太陽能及風能易受環境因素影響，未必穩定，因此在發電組合當中，需要有一些其他的零碳能源，維持供電穩定，而這方面的選擇不多，會透過香港與內地共同投資及合作，以達到平衡安全、價錢合理等因素。

擬訂3年內引入氫能雙層巴士

本港推動電動私家車方面，黃錦星指有不錯的成果，去年每8輛新登記的私家車有1輛是電動車，今年增至每5部就有1輛，比例是全亞洲第一。在商用車方面，政府將會未來3年內，嘗試引入氫能雙層巴士，而香港首部電動雙層巴士，稍後會試運。

另外，當局亦致力在減廢為能方面入手，黃錦星指，未來會循多個方向減廢，包括源頭減廢、更多的潔淨回收，以及轉廢為能，其中一個方向是廚餘發電，首個設在大嶼山的有機資源回收中心，每天可處理200公噸廚餘。至於日後落成啟用第二期回收中心，預料每天可處理300公噸廚餘。

參考塱原濕地公園 建立北部都會區生態保育點

施政報告提出發展北部都會區，黃錦星表示，當中有不少地區有高生態價值，政府有和不同團體溝通，將以科學為本展開研究，以建立生態保育點。政府在規劃新的大型發展區時，亦會循交通、建築環境等方面，邁向碳中和。 他以塱原濕地公園為例，公園設3個區域，其中有容許遊人進入的範圍，亦有農業部分，同時又設有保育區，只容許人們透過報名旅行團進入，值得北部都會區借鑒。