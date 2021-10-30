【聲夢傳奇】姚焯菲新歌MV破18萬人次點撃　Gigi「投訴」Chantel《原來談戀愛是這麼一回事》洗腦

▲ Chantel新歌《原來談戀愛是這麼一回事》MV頗受歡迎。

在《聲夢傳奇》學員當中，以「國民初戀」姚焯菲（Chantel）、炎明熹（Gigi）、鍾柔美（Yumi）為人氣三甲。Chantel亦繼炎明熹《真話的清高》、鍾柔美（Yumi）《不想輕躺》後，成為第3位擁有個人單曲的《聲夢》學員。

【聲夢傳奇】姚焯菲成TVB新廠牌一姐 《原來談戀愛是這麼一回事》MV首播

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MV點撃率理想

Chantel首支個人單曲《原來談戀愛是這麼一回事》的MV，在昨日中午1時在網上推出，今天（10月30日）在各大音樂串流平台上架。

在《原來談戀愛是這麼一回事》MV內，Chantel以露膊公主裝亮相，粉絲大讚偶像的造型仙氣十足。截至今天（10月30日）中午12時半，《原來談戀愛是這麼一回事》MV在YouTube發布不足24小時，已有超過183,250人次瀏覽，成續不俗。

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而眾《聲夢》學員亦發揮團結精神，紛紛在社交平台讚此歌，當中炎明熹在IG Story幽默寫道：「你太可惡了，令我整個腦海不斷浮現原來談戀愛，洗腦了」

看來炎明熹與Chantel都分別推出個人新歌，將齊爭樂壇新人獎，但無損友誼。