  • 26°C
香港時間 : 20211030日 (週六) 15:51
靚太生活雜誌

會員專區

專題:未來技能今天學

熱門關鍵字 : 李雲迪 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 炎明熹 Anson Lo 超市大搜查 疫苗獎賞 MIRROR星蹤 新冠疫苗
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【新冠肺炎】今日新增3宗輸入個案2人染變異病毒　全數已打針

社會 14:22 2021/10/30

分享：

熱門 李雲迪 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 炎明熹 Anson Lo 超市大搜查 疫苗獎賞 MIRROR星蹤 新冠疫苗

本港新冠肺炎疫情持續緩和。（梁偉榮攝）

本港新冠肺炎疫情持續緩和，今（30日）新增3宗輸入個案，至今本港個案累計12,346宗，包括12,345宗確診個案和一宗疑似個案。

新增個案均為輸入個案，當中2宗涉及變異病毒株的感染，其餘一宗的病毒量不足以進行變異病毒株檢測。個案涉及1男2女，年齡介乎23至59歲，全數已打針，其中2人為外傭，兩人由A組指明地區（高風險）抵港，一人由B組指明地區（中風險）抵港。一人在竹篙灣檢疫中心檢疫期間確診，兩人在抵港時於香港國際機場臨時樣本採集中心「檢測待行」的檢測結果呈陽性。過去14天（10月16日至29日）累計報告57宗個案，全屬輸入個案。

  • 第12349宗：35歲女子，屬一名外籍家庭傭工，無病徵，病毒量不足以進行變異病毒株檢測，10月28日從菲律賓經航班5J272抵港，6月22日及7月20日在菲律賓接種兩劑克爾來福疫苗。
  • 第12350宗：59歲男子，無病徵，染變異病毒L452R，10月28日從德國經航班LH796抵港，4月17日及5月8日在香港接種兩劑復必泰疫苗。
  • 第12351宗：23歲女子，屬一名外籍家庭傭工，10月28日發病，在指定檢疫設施（竹篙灣檢疫中心）確診，染變異病毒L452R，10月23日從印尼經航班CX798抵港，6月2日及8月7日在印尼接種兩劑克爾來福疫苗。

昨日（29日）新增5宗輸入個案全部帶變種病毒，涉3外傭及2機組人員。詳情即看【下一頁】

更多健康台最新熱門影片：

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：陳麗娜

相關文章

【新冠疫苗】今打針人數升至9900人　首針接種率為68.5%
21:29 2021/10/29
【新冠疫苗】今打針人數升至9900人　首針接種率為68.5%
【新冠肺炎】陳肇始：「清零」是以社會利益為核心　稱不能形容港府為不道德
23:27 2021/10/29
【新冠肺炎】陳肇始：「清零」是以社會利益為核心　稱不能形容港府為不道德
【疫苗接種】衞生署正待科興提交更多數據　孔繁毅：須防變種病毒經兒童傳播家人
今日 10:47
【疫苗接種】衞生署正待科興提交更多數據　孔繁毅：須防變種病毒經兒童傳播家人

你可能感興趣

【新冠疫苗】今打針人數升至9900人　首針接種率為68.5%
21:29 2021/10/29
【新冠疫苗】今打針人數升至9900人　首針接種率為68.5%
【新冠肺炎】陳肇始：「清零」是以社會利益為核心　稱不能形容港府為不道德
23:27 2021/10/29
【新冠肺炎】陳肇始：「清零」是以社會利益為核心　稱不能形容港府為不道德
【疫苗接種】衞生署正待科興提交更多數據　孔繁毅：須防變種病毒經兒童傳播家人
今日 10:47
【疫苗接種】衞生署正待科興提交更多數據　孔繁毅：須防變種病毒經兒童傳播家人
疫苗 新冠肺炎 新冠肺炎疫情 疫情 經濟 肺炎 機場 香港

最高瀏覽

【重男輕女】外父迫改裝修生仔辱罵孫女蝕本貨　港爸發火趕客：女兒是我命根
17:41 2021/10/27
【重男輕女】外父迫改裝修生仔辱罵孫女蝕本貨　港爸發火趕客：女兒是我命根
【出軌夫妻】被老婆捉姦偷食女教練　人夫公開一張紙反告妻子︰誰怕誰？
13:25 2021/10/29
【出軌夫妻】被老婆捉姦偷食女教練　人夫公開一張紙反告妻子︰誰怕誰？
【死因研訊】孕婦催生後出血亡裁死於不幸　丈夫聞判後痛哭：女兒知道媽媽愛錫她
17:13 2021/10/29
【死因研訊】孕婦催生後出血亡裁死於不幸　丈夫聞判後痛哭：女兒知道媽媽愛錫她