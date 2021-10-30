【新冠肺炎】今日新增3宗輸入個案2人染變異病毒　全數已打針

▲ 本港新冠肺炎疫情持續緩和。（梁偉榮攝）

本港新冠肺炎疫情持續緩和，今（30日）新增3宗輸入個案，至今本港個案累計12,346宗，包括12,345宗確診個案和一宗疑似個案。

新增個案均為輸入個案，當中2宗涉及變異病毒株的感染，其餘一宗的病毒量不足以進行變異病毒株檢測。個案涉及1男2女，年齡介乎23至59歲，全數已打針，其中2人為外傭，兩人由A組指明地區（高風險）抵港，一人由B組指明地區（中風險）抵港。一人在竹篙灣檢疫中心檢疫期間確診，兩人在抵港時於香港國際機場臨時樣本採集中心「檢測待行」的檢測結果呈陽性。過去14天（10月16日至29日）累計報告57宗個案，全屬輸入個案。

第12349宗：35歲女子，屬一名外籍家庭傭工，無病徵，病毒量不足以進行變異病毒株檢測，10月28日從菲律賓經航班5J272抵港，6月22日及7月20日在菲律賓接種兩劑克爾來福疫苗。

第12350宗：59歲男子，無病徵，染變異病毒L452R，10月28日從德國經航班LH796抵港，4月17日及5月8日在香港接種兩劑復必泰疫苗。

第12351宗：23歲女子，屬一名外籍家庭傭工，10月28日發病，在指定檢疫設施（竹篙灣檢疫中心）確診，染變異病毒L452R，10月23日從印尼經航班CX798抵港，6月2日及8月7日在印尼接種兩劑克爾來福疫苗。

昨日（29日）新增5宗輸入個案全部帶變種病毒，涉3外傭及2機組人員。詳情即看【下一頁】

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記者：陳麗娜