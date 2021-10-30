【校長專欄】孩子接觸《魷魚遊戲》難以避免 福小校長：不妨討論劇集了解孩子想法

▲ 劇集涉及的複雜性，成年人不容易向學童解釋清楚。

近日親友間見面的話題，都離不開「魷魚遊戲」這套韓劇。不單身邊的人爭相追看，坊間更出現二次創作片段、紀念版衣物、飾品等，可見其影響力之大。連我也不例外，一次到訪親友家時，他們正在看「扯大纜」的一集，整個晚上一起接連追看至最後一集，由於我中途才加入收看，故一直不明白為何這些人會參與這個遊戲。後來，我上網尋找了一下，原來第一集交待了為何這班人會參與殘酷的「遊戲」。總結是，現實生活的殘酷，不比遊戲裡的殘酷少。遊戲中引發的人性，其實也就是反映現實，故此引起了大家的共鳴。

如果我們平日看到值得一看的劇集，都會邀請孩子一起看。不過，這套劇這麼多血腥鏡頭，加上見盡人性的醜惡，相信大部份家長都會注意到，不會讓孩子一起看。令我吃驚的是，大孩子小孩子對這套劇集中的遊戲忽然都略知一二，例如「木頭人」也就是我們本港小朋友平日玩的遊戲「紅綠燈」，孩子知道也不稀奇，但是「椪糖」對香港人來說，是一個新的概念。為何滿街的孩子，都突然知道這個遊戲？作為從事教育工作的人，總覺得有點不尋常。

終於，迷團解開了。原來孩子之間，流行於在一個網上平台上玩遊戲。而這個平台，是開放讓玩家自己創作及編寫遊戲的。「魷魚遊戲」這麼盛行，相類型的新遊戲設計當然相繼湧現，還把血腥的殺人部份一併加入遊戲當中，如「椪糖」弄破了，參加遊戲者即場身亡。此外，還看見一些平日行為端正的孩子，也跟隨潮流下載了「木頭人」的APP，當中的內容同樣血腥。孩子玩起來時，絲毫不覺得有問題，甚至有些孩子將虛擬遊戲轉為「真人版」玩「紅綠燈」時，輸掉了也同樣躺在地上「扮死」。孩子們雖然沒有看過劇集，但卻同樣透過不同渠道，受到劇集中的血腥所感染。

作為表演藝術愛好者，我們知道透過劇情表達對社會現狀不滿的處理手法，的確很平常，但那並不是預計讓孩子看的內容。成人懂得分析判斷，戲裡戲外世界分得清楚，孩子卻不然。英國、澳洲等地的教育界，已分別紛紛呼籲不要讓學童接觸相關內容。原因非常簡單，就是因為相關的內容在意識及價值觀上不適合學童觀看。當中涉及的複雜性，成年人不容易向學童解釋清楚。

然而，我們不讓孩子看，孩子卻在不同渠道都接觸到相關的內容。作為父母師長，當然不能掉以輕心。作為社會大眾的一分子，我們也需要有足夠的敏感度，思考一下我們在創設一個怎樣的社會讓我們的孩子成長。

如遇到已看過劇集的小孩，不妨問一下他們看到了什麼，有什麼想法，並與他們討論劇集的內容，並不會在真實的生活中出現，以便讓他們分清楚想像世界與真實世界的不同。如果孩子能夠理解，不妨也告訴他們，很多生活在社會低下層的人，生活特別難過。劇集是希望透過這些「遊戲」的過程，展示社會低下層生活面對的困難及心路歷程。

當看到小孩在玩「紅綠燈」（他們現在稱這個遊戲為「魷魚遊戲」) ，不妨問一下他們：這個遊戲的規則是怎樣的，輸掉會有什麼後果。如果他們說，輸掉要「死」或「被打」，可以問他們一下，從哪裡得悉這種遊戲玩法，並立即告知他們正確的規則不應該是這樣，再告訴他們真正的玩法及遊戲名稱叫「紅綠燈」。此外，「魷魚遊戲」本身也是韓國兒童遊戲的一種，網上有相關資料的，可以教導兒童正確的玩法。

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