【校長專欄】擁有正確世界觀影響一生 林文燦校長：家長可從小事教導子女

▲ 培養孩子正確的世界觀，對其人生的影響非常大。

2017年，中國國家主席習近平在聯合國日內瓦總部發表了題為《共同構建人類命運共同體》的演講，這次演講引起世界的廣泛關注，人類命運共同體也開始成為熱點話題。人類命運共同體是指隨著科學技術和全球化的發展，世界各國人民，不分國家和地區、民族種族、文化信仰、歷史傳統、社會制度等，在面對未來的發展和挑戰時，要樹立人類命運共同體意識，從人類的前途命運和共同的利益出發，並對人類承擔公共的責任。

筆者對習主席的觀點固然認同，事實上，在應對這場曠日持久的疫情之下，大局觀、世界觀、正面價值觀和態度愈發彰顯重要地位。共享信息、醫療技術、設備以及疫苗，是每個國家都應盡的責任，致力培養孩子大局觀和世界觀也應是人類社會發展趨勢。

世界觀是每個人在成長的過程中都需具備的，它決定了每個人如何看待身邊的人和事物，以及如何處理問題等一些基本的觀念。不同的世界觀決定了每個人不同的處理事情和對待事物的態度。所以，培養孩子正確的世界觀，對其人生的影響非常大。

培養孩子的世界觀，就是要培養學生懂得接納、欣賞以及跟別人合作的正面態度。然而要真正做到裝備自己，孩子需要有閱讀及探索求知的興趣，只有知識，才能讓孩子擁有視野和眼界，從而懂得接納和欣賞不同的人、事和物，亦同樣地明白彼此的長短，透過包容和合作達致雙赢或是實踐大愛精神，這就是現今孩子需要的世界觀和價值觀。

其次，家長的言行舉止和待人接物的方法都會影響孩子的世界觀。家長是孩子人生中的第一位老師，要用積極正面的態度和文化素養，發揮榜樣的力量，給孩子樹立一個學習的標杆。

第三，家長可從每一件小事著手教育和引導孩子。生活中的小事往往可以帶給孩子巨大的啟發，如孩子浪費糧食，家長可以明確指出浪費食物是錯誤的，家長可以分享栽種的歷程、欣賞農夫們的辛勞、甚或分析能夠把食物運送到孩子的嘴裏需要經過漫長的等待，以從小事中給孩子灌輸正能量，摒棄不良習慣。

培養孩子正確的價值觀是持久的工程！只要家長和教育者肯用心和孩子溝通和交流，從細節入手，就一定可以幫助孩子構建正確的世界觀。培養孩子大局觀、世界觀、價值觀。

最新影片推介：