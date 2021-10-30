  • 26°C
香港時間 : 20211030日 (週六) 14:22
靚太生活雜誌

會員專區

專題:未來技能今天學

熱門關鍵字 : 李雲迪 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 炎明熹 Anson Lo 超市大搜查 疫苗獎賞 MIRROR星蹤 新冠疫苗
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【大玩特玩萬聖節】林秀怡嚇窒波波　游嘉欣變性感貓女何依婷《鬼滅》Look亮相

娛樂 12:07 2021/10/30

分享：

熱門 李雲迪 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 炎明熹 Anson Lo 超市大搜查 疫苗獎賞 MIRROR星蹤 新冠疫苗

波波成為「彈指神功」受害者。

為迎接萬聖節，TVB綜藝節目《開心大綜藝之暑假玩到盡》班底推出新遊戲節目《大玩特玩萬聖節》，並由林盛斌（Bob）及區永權繼續擔任主持。

將於本周日（10月31日）晚播出的《大玩特玩萬聖節》第2集內，隊長周志康及何廣沛將分別帶領游嘉欣、林秀怡、黃嘉雯、彭慧中、黃婧靈（波波）、羅毓儀、何依婷及陳嘉桓大玩特玩，先後挑戰製作組炮製的「嘩鬼吹波波」、「攪鬼猜枚王」、「鬥快搶乜鬼」及「鬼揞住你吹」四大項目！

是集眾人造型同樣吸睛，何廣沛與同組的何依婷不但同「姓」三分親，更不約而同以《鬼滅》Look亮相，夠晒新鮮感。

【青年心城】林正峰解釋買車並非胡亂揮霍　游嘉欣：儲蓄不可以令你變得很富有

    點擊圖片放大
    +8
    +7

游游陳嘉桓一較高下

近日升呢女一的游嘉欣，則以「闇黑貓女」Look現身；雖然所穿服飾較為貼身，但絲毫未見唧肉，身形Keep得不俗；由於游游化了超濃妝，「可辨度」相當低，不是製作組說明也不知道該人是她。

在性感度能與游游一較高下的，有陳嘉桓的「紅魔女」造型，火紅色造型配以嘉桓既性感又詭異的表情，簡直殺食！其他值得推介的造型，還有黃嘉雯的超長腿「學生鬼」，以及羅毓儀的可愛「嘩鬼回魂」Look。

據知四大遊戲中，最令人驚喜的是「鬼揞住你吹」，參與遊戲者需戴著口罩吹蠟燭，只要吹熄一支，便能成功過關救獲人質。

最新影片推介：林秀怡專訪

林秀怡盡全力彈輸家

讓人意想不到的，是人仔細細的羅毓儀、及身型纖瘦的彭慧中，竟是兩隊的「肺王之王」，二人即使隔著口罩，也能輕鬆將蠟燭吹熄，令負責干擾的敵隊「疲於奔命」；「攪鬼猜枚王」則誕生了「大頭蝦」何依婷、陳嘉桓及黃婧靈，三人絕對為冇記性表表者。

是次節目更驚現「劊子手」，事緣在分組遊戲中落敗的玩家需接受「彈額頭」懲罰，有「禽獸怡」之稱的林秀怡每次也拼盡全力彈輸家額頭，其中黃婧靈被彈後不但額頭通紅，更露出極度痛苦狀，場面值得同情但搞笑！

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【青年心城】林正峰與緋聞女友游嘉欣嬉水　「電燈膽」施焯日拍床戲中「頭獎」
12:54 2021/10/28
【青年心城】林正峰與緋聞女友游嘉欣嬉水　「電燈膽」施焯日拍床戲中「頭獎」
【三人同居】林秀怡與男友成功上車　孝順女帶埋阿媽同住：他們滿足我夢想【有片】
14:37 2021/10/24
【三人同居】林秀怡與男友成功上車　孝順女帶埋阿媽同住：他們滿足我夢想【有片】
【隱形戰隊】劉佩玥面對劉穎鏇自愧不如　Tiffany穿比堅尼落水騷腹肌【多圖】
17:28 2021/10/29
【隱形戰隊】劉佩玥面對劉穎鏇自愧不如　Tiffany穿比堅尼落水騷腹肌【多圖】

你可能感興趣

【青年心城】林正峰與緋聞女友游嘉欣嬉水　「電燈膽」施焯日拍床戲中「頭獎」
12:54 2021/10/28
【青年心城】林正峰與緋聞女友游嘉欣嬉水　「電燈膽」施焯日拍床戲中「頭獎」
【三人同居】林秀怡與男友成功上車　孝順女帶埋阿媽同住：他們滿足我夢想【有片】
14:37 2021/10/24
【三人同居】林秀怡與男友成功上車　孝順女帶埋阿媽同住：他們滿足我夢想【有片】
【隱形戰隊】劉佩玥面對劉穎鏇自愧不如　Tiffany穿比堅尼落水騷腹肌【多圖】
17:28 2021/10/29
【隱形戰隊】劉佩玥面對劉穎鏇自愧不如　Tiffany穿比堅尼落水騷腹肌【多圖】
綜藝節目 萬聖節 區永權 林盛斌 陳嘉桓 何依婷 羅毓儀 彭慧中 黃嘉雯 林秀怡

最高瀏覽

【重男輕女】外父迫改裝修生仔辱罵孫女蝕本貨　港爸發火趕客：女兒是我命根
17:41 2021/10/27
【重男輕女】外父迫改裝修生仔辱罵孫女蝕本貨　港爸發火趕客：女兒是我命根
【出軌夫妻】被老婆捉姦偷食女教練　人夫公開一張紙反告妻子︰誰怕誰？
13:25 2021/10/29
【出軌夫妻】被老婆捉姦偷食女教練　人夫公開一張紙反告妻子︰誰怕誰？
【死因研訊】孕婦催生後出血亡裁死於不幸　丈夫聞判後痛哭：女兒知道媽媽愛錫她
17:13 2021/10/29
【死因研訊】孕婦催生後出血亡裁死於不幸　丈夫聞判後痛哭：女兒知道媽媽愛錫她