【輕鐵非禮】2月內2宗女中學生屯門輕鐵被非禮　警拘50歲本地男

▲ 2月內2宗女中學生屯門輕鐵被非禮，警拘50歲本地男。(資料圖片)

警方前日（28日）接獲報案，指一名12歲女學生於屯門區一列輕鐵車廂內被一名男子非禮，該名女學生離開車廂後向老師求助並報警。



屯門警區情報組、刑事調查隊及特遣隊人員接報並經過深入調查，鎖定一名涉案疑人，並於昨日（29日）在區內一屋苑拘捕一名涉案男子，涉嫌非禮。



人員經過初步調查，發現該名涉案50歲本地男子亦懷疑曾於9月24日在屯門區一列輕鐵車廂內非禮一名13歲女學生，被捕男子現正被扣留調查。兩宗案件合併交由屯門警區刑事調查隊第一隊跟進。



警方重申，「非禮」屬嚴重罪行，一經定罪最高可判監禁10年，市民切勿以身試法。警方非常關注兒童受到傷害的情況，希望藉此提醒市民、家長要好好照顧及留意身邊兒童，若遇見到類似情況，要在安全情況下制止罪行繼續發生，並盡快報警求助。

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記者：陳麗娜