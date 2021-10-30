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【聲夢傳奇】余詠珊暗指舊東家節目沒創意　辦選秀騷《我的青春》狙擊《聲夢2》

娛樂 15:03 2021/10/30

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熱門 李雲迪 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 炎明熹 Anson Lo 超市大搜查 疫苗獎賞 MIRROR星蹤 新冠疫苗

余詠珊籌辦全球選秀騷《我的青春》。

《聲夢傳奇》成功捧出姚焯菲（Chantel）、炎明熹（Gigi）、鍾柔美（Yumi）等新偶像，令《聲夢傳奇》成為TVB近年成功的新品牌。可是當日發起辦此節目的前TVB高層余詠珊（Sandy）似心有不甘。

余詠珊與丈夫何哲圖（Herman）已先後離開TVB，Sandy接受傳媒專訪承認已成立製作公司「好好製作」，透露第一個合作對象為香港開電視，並籌備全球選秀騷《我的青春》，似乎有心狙擊舊東家TVB的《聲夢傳奇2》。

而且在訪問中，她直指《聲夢傳奇》是自己和丈夫Herman花不少心機去建立，但未做完就已離開TVB，對他們來說是一個遺憾，似乎不甘《聲夢傳奇》的功勞被搶。

【聲夢傳奇】姚焯菲成TVB新廠牌一姐　《原來談戀愛是這麼一回事》MV首播

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辦《我的青春》撼《聲夢傳奇2》

至於她正在密鑼緊鼓準備的《我的青春》，已開始在全球各地招募參加者，擺明向《聲夢傳奇2》打對台。此外，好透露將發掘主持、綜藝演員等新力軍。

Sandy在訪問並自認當日在TVB表現未如理想，強調因為自己是製作人，指近兩年在TVB卻要2小時內度完4個節目，承認沒甚麼創新，亦早知在收視不會有突破，而現在可以專心製作不用理會行政，形容是：「不用得閒又幫我手賣東西，搞三搞四」，可說句句有骨。

有指TVB方面已定於12月4日播出由《聲夢》學員全員主演的青春劇《青春本我》，而且有吳業坤、JW、朱敏瀚、姜皓文等客串，此外更大玩噱頭，錢嘉樂與湯盈盈、王祖藍與李亞男夫妻檔上陣參演。

最新影片推介：林秀怡專訪

撰文 : TOPick柴犬出動

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