【英國升學】學生面試只帶原子筆被淘汰 前招生部主任分析入學面試扣分位

對於海外升學挑選學校，大家都份外嚴謹，但不少家長都忽略了第二步：入學面試。原來有不少在香港司空見慣的行為，在外國教育眼中都會成為扣分位，不想臨門一腳才「撻Q」，先要由面試扣分位入手，做好準備避免踩中地雷。

英國入學面試通常會邀請學生在校園逗留一整日，大致可以分為兩部分：早上主要是筆試，下午面見校長。但魔鬼在細節，只要一踏入校園，你的一舉一動都會影響面試官對你的印象，曾有學生在午餐時嫌棄學校膳食不合胃口而另叫外賣，即被老師視為拒絕適應、融入學校文化，不知不覺地被扣分。

我曾任招生部主任，所以知道不少行內人才懂的扣分項目，例如，筆試部分要求學生自備文具，回答選擇題時需要用鉛筆，但學生只帶了一支原子筆，就會被視為準備不足而被扣分。另外，學校也會留意學生是否具備獨立能力，例如要自己綁鞋帶，懂得打「真呔」等，過份溺愛子女的家長需要注意。

不過，有時問題可能出在家長身上。作為「緊張大師」家長常陪同子女一起與校長會面，甚至在面試時「插嘴」替子女答問題，這些舉動也會影響學生面試的分數。曾有家長帶了新年賀品到英國送給當地學校教職員，希望留下好印象，但英國人並不習慣這套做法，常被淪為笑柄，甚至為面試帶來負面影響。

私立學校評分較為寬鬆，但公立學校較為嚴格，以上舉動會被直接扣分！總而言之，比起學業成績，英國學校更注重學生性格和態度，入學面試緊記要表現積極的態度，令評核員感覺你能適應和融入當地社區，才能突圍而出。

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