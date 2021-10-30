【疫苗接種】外展隊到梅窩及坪洲為273名居民打科興　聶德權：病毒傳播無分市區和離島

▲ 當局外展隊訪梅窩及坪洲，273名居民打科興疫苗。（公務員事務局提供）

政府外展新冠疫苗接種隊今日（30日）到離島區，為梅窩和坪洲的居民服務。外展隊分別到梅窩體育館和坪洲體育館為居民接種科興疫苗，合共有273名街坊和長者透過外展服務接種科興疫苗。



公務員事務局局長聶德權先後到梅窩和坪洲出席「梅窩嶼南疫苗接種日」和「『坪』安是福．疫苗接種日」，與地區人士一起推動居民認識和接種新冠疫苗。



聶德權表示，梅窩和坪洲在假日成為了不少市民遠離煩囂、放慢步調的好去處。正正如此，島上居民應該要注意防疫。新冠病毒的傳播無市區和離島之分，在傳染力高的變異病毒株威脅下，接種新冠疫苗是保護自己的最佳方法，以減低一旦感染後患重症及死亡的風險。



他稱，對於一些年紀較長、行動不便或不常外出的居民來說，要長途跋涉去接種疫苗不是容易的事。因此，政府特別安排外展服務，與當區鄉事委員會和地區團體一起推動居民接種疫苗。

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除了梅窩和坪洲外，大埔區繼早前大元社區會堂的疫苗接種活動後，今日在大埔社區中心舉辦「大埔區疫苗接種日」，聶德權亦到場支持市民接種新冠疫苗。



聶德權補充，近日天氣轉涼，呼籲市民把握時間接種新冠疫苗和季節性流感疫苗保護自己，並要正確認識新冠疫苗的效用，專家告訴我們，所有曾接種流感疫苗的長者均可安全地接種新冠疫苗。



現時有多個途徑讓市民接種新冠疫苗。所有合資格接種人士均可領取「即日籌」，即場在社區疫苗接種中心接種疫苗，無須預約。市民亦可透過疫苗接種計劃專題網站（www.covidvaccine.gov.hk）預約和選擇時段接種科興或復必泰疫苗。



此外，市民亦可預約到醫院管理局馬鞍山家庭醫學中心和天水圍（天業路）社區健康中心接種科興疫苗，或自行到參與計劃的私家醫生和診所接種科興疫苗。



公立醫院的新冠疫苗接種站的開放時間為星期一至五（公眾假期除外）上午10時至下午7時，午膳時間照常開放，最後接種時間為下午六時三十分。

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記者：陳麗娜