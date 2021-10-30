【全民造星IV】許廷鏗梁祖堯齊讚女人更熱血　花姐透露：有客戶講搵女團唔要MIRROR

▲ 《全民造星IV》

ViuTV皇牌節目《全民造星》系列一直受歡迎，並成功捧出MIRROR、ERROR，最新的《全民造星IV》將在下周一（11月1日）播出，並在今日（10月30日）假將軍澳東港城舉行記招，96位參加齊現身大晒冷。

今日舉行的《全民造星IV》上，ViuTV高層魯庭暉、導師許廷鏗（Alfred）及梁祖堯、節目主持強尼、節目監製花姐（黃慧君）及女團經理人戴穎亦有出席。

【兩台大戰】ViuTV《全民造星IV》「賀」TVB台慶 翡翠台+J2排陣反撃

▲ （左起）強尼、梁祖堯、許廷鏗、花姐、戴穎。（湯致遠攝）

注重參賽者人品

今次《全民造星IV》參加者為全女班，雖然節目在下周一播出，可是仍在趕拍。

兩位導師許廷鏗及梁祖堯透露製作如火如荼，預計在下周四（11月4日）會拍到30強去20強的階段。梁祖堯稱：「我們相對製作組輕鬆，因為他們要剪片趕出街。」許廷鏗亦指：「因為今次每集1個小時，要如何在1個小時內都好睇，好考製作組功架。」

至於二人作為導師，在挑選對參加者方面十分重視對方的心態及人品。Alfred：「我會睇表演者心地，她們表演是想証明自己能力還是取悅觀眾？睇她們流露甚麼特性。」

梁祖堯補充指：「才藝可以慢慢練習，但一個人的心地唔好，就好難改變。如果有講是非這類八婆嘢，不論你幾勁，都即淘汰，我們唔要毒藥。」許廷鏗認同地補充：「沒錯，即如所謂老鼠屎，會影響成煲粥。」

▼ 點擊圖片放大 +11 +10

雖然《全民造星IV》未播出，不過梁祖堯預計大眾對她們有很期望：「因為MIRROR、ERROR成功，所以觀眾會期望她們一出來已經準備好晒，沒有耐性再讓用1、2年去等這班女團。」

因此梁祖堯表示今次有趕進度的感覺，不過他說：「但我要強調，唔好睇小每一個女人，她們捱苦能力比男人高好多，她們比男人更熱血。」所以許廷鏗有信心地說：「今次將定義女團的新可能。」

最新影片推介：林秀怡專訪

不怕與MIRROR比較

至於早已表示抗拒辦女團的花姐稱：「我起初不認同辦女團，覺得是推我的節目去死。但現在之後，發現女仔原來也可以好熱血。」

外間日後不免把這次女團與MIRROR、ERROR比較，戴穎稱：「一定會被比較，但愈多比較可以帶到更多東西給觀眾，更刺激香港的演藝界。」

花姐更半開玩笑地爆料稱：「其實我心中『淆底』，因為有客戶已講：『不如搵女團，唔好又係MIRROR、ERROR。』但這事對MIRROR、ERROR是好事，讓他們知道不是所有東西也是理所當然有，推動他們進步。」

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

記者：梁樂欣