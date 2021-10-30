【同性爺孫戀】繼承81歲亡夫$270萬遺產　28歲小鮮肉戀上富商︰也許會再婚

▲ 28歲小鮮肉繼承81歲亡夫$270萬遺產，一年後戀上富商。

羅馬尼亞有一對同性爺孫戀年齡相差超過50歲，28歲男模特兒與81歲退休牧師於4年前結婚，牧師去年去世，小鮮肉伴侶獲得約$270萬遺產。小鮮肉至今聲稱依然愛亡夫，可是已戀上一名51歲男富商，不排除會再婚。

▲ Florin在2017年與英國牧師Philip結婚，2人相差53歲。（IG圖片）

同性爺孫戀年齡相差50載

綜合外媒報道，羅馬尼亞28歲男子Florin Marin是模特兒，在2017年與英國退休牧師Philip Clements結婚，2人透過同志交友網站認識，年齡相差約53歲。不過兩人婚後不久，就盛傳Florin沉迷夜生活，甚至多次出軌。

2人不時一起接受訪問，Philip曾在鏡頭前公開表示很愛Florin ，如果他們永遠分開，自己將是世界上最不快樂的人。

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獲$270萬遺產

81歲Philip於去年離世，伴侶Florin可以在餘生中每月領取2,000英鎊（約21,300港元），以及15萬英鎊（約160萬港元）的人壽保險和價值10萬英鎊（逾106萬港元）的財產，即總共近$270萬港元遺產。Philip家人有感小鮮肉Florin接近Philip，只是虎視眈眈他的財產。

對此，Florin高調受訪表示自己的確因為繼承了亡夫的遺產，而引起許多人士的指指點點，但他不在乎。他更公布新戀情，對象是51歲的西班牙富商Jeronimo，對方比他有錢，

我不會花自己的錢，我們每次外出約會、旅行的費用，都由我的西班牙愛人Jeronimo買單。

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戀上51歲西班牙富商

據悉，Florin曾與Philip分居，期間曾跟這名西班牙富商約會，2人早已認識，只是後來Florin和Philip和好，跟富商Jeronimo暫時沒有下文，Philip離世後，2人再次撻著。而被問會否嫁給新情人時，Florin說︰

也許我會再婚，但我還不著急，我剛剛和他約會了幾個月。當然，我每天都在想念Philip，因為他是我的丈夫，他仍會在天上的雲注視著我。

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責任編輯︰王明芳