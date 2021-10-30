  • 25°C
香港時間 : 20211030日 (週六) 17:27
靚太生活雜誌

會員專區

專題:未來技能今天學

熱門關鍵字 : 李雲迪 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 炎明熹 Anson Lo 超市大搜查 疫苗獎賞 MIRROR星蹤 新冠疫苗
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【娛圈喜事】陳詩欣戴六對龍鳳鈪出嫁　蔡嘉欣余香凝做姊妹鍾培生當伴郎

娛樂 17:04 2021/10/30

分享：

熱門 李雲迪 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 炎明熹 Anson Lo 超市大搜查 疫苗獎賞 MIRROR星蹤 新冠疫苗

陳詩欣出嫁

曾主持《3日2夜》、《學是學非》的TVB藝人陳詩欣（Eunice）在7月宣布與電競公司高層陳爾正（Joshua）結婚，在今日（10 月30日）舉行婚禮。

陳詩欣在昨晚（10月29日）把上頭儀式的照片上載到個人社交平台，並寫：「人生新的階段 我...準備好了❤️」

在今天早上接新娘，陳爾正與陳詩欣都穿中式結婚禮服，新娘戴住六對龍鳳鈪，十分有派頭。

【娛圈喜事】準新娘陳詩欣派喜帖　披性感婚紗攬未婚夫：展開人生新一頁

    點擊圖片放大
    +11
    +10

美女姊妹團

姐妹團方面有蔡嘉欣、鍾晴、陳約臨、方詩揚、余香凝、鄧穎堯。至於新郎哥陳爾正因為與鍾培生（Derek）是老友，所以由Derek擔當伴郎，此外鍾培生更豪送金飾予一對新人。

現年28歲的陳詩欣在2010年參加HKDI Fashion Competition Performance獲得冠軍，隨後當上模特兒，於2017年加入TVB，主持《3日2夜》成為宅男女神。此外，她還曾主持《姊妹淘》、《學是學非》等。

最新影片推介：林秀怡專訪

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【娛圈喜事】陳凱琳孖生胞弟順利補擺婚宴　Grace榮升姑奶感動落淚【多圖】
16:48 2021/10/27
【娛圈喜事】陳凱琳孖生胞弟順利補擺婚宴　Grace榮升姑奶感動落淚【多圖】
【愛馬仕】蔡嘉欣陳詩欣晒Hermes Kelly　蔡嘉欣：入坑後發現是個無底洞
18:42 2021/10/13
【愛馬仕】蔡嘉欣陳詩欣晒Hermes Kelly　蔡嘉欣：入坑後發現是個無底洞
【娛圈喜事】《3日2夜》女神陳詩欣宣布結婚　Eunice放閃：以後我倆手牽手
13:40 2021/07/13
【娛圈喜事】《3日2夜》女神陳詩欣宣布結婚　Eunice放閃：以後我倆手牽手

你可能感興趣

【娛圈喜事】陳凱琳孖生胞弟順利補擺婚宴　Grace榮升姑奶感動落淚【多圖】
16:48 2021/10/27
【娛圈喜事】陳凱琳孖生胞弟順利補擺婚宴　Grace榮升姑奶感動落淚【多圖】
【愛馬仕】蔡嘉欣陳詩欣晒Hermes Kelly　蔡嘉欣：入坑後發現是個無底洞
18:42 2021/10/13
【愛馬仕】蔡嘉欣陳詩欣晒Hermes Kelly　蔡嘉欣：入坑後發現是個無底洞
【娛圈喜事】《3日2夜》女神陳詩欣宣布結婚　Eunice放閃：以後我倆手牽手
13:40 2021/07/13
【娛圈喜事】《3日2夜》女神陳詩欣宣布結婚　Eunice放閃：以後我倆手牽手
陳詩欣 娛樂人物職業 演員 余香凝 蔡嘉欣 陳約臨 鍾培生 結婚

最高瀏覽

【重男輕女】外父迫改裝修生仔辱罵孫女蝕本貨　港爸發火趕客：女兒是我命根
17:41 2021/10/27
【重男輕女】外父迫改裝修生仔辱罵孫女蝕本貨　港爸發火趕客：女兒是我命根
【死因研訊】孕婦催生後出血亡裁死於不幸　丈夫聞判後痛哭：女兒知道媽媽愛錫她
17:13 2021/10/29
【死因研訊】孕婦催生後出血亡裁死於不幸　丈夫聞判後痛哭：女兒知道媽媽愛錫她
【出軌夫妻】被老婆捉姦偷食女教練　人夫公開一張紙反告妻子︰誰怕誰？
13:25 2021/10/29
【出軌夫妻】被老婆捉姦偷食女教練　人夫公開一張紙反告妻子︰誰怕誰？