【娛圈喜事】陳詩欣戴六對龍鳳鈪出嫁　蔡嘉欣余香凝做姊妹鍾培生當伴郎

▲ 陳詩欣出嫁

曾主持《3日2夜》、《學是學非》的TVB藝人陳詩欣（Eunice）在7月宣布與電競公司高層陳爾正（Joshua）結婚，在今日（10 月30日）舉行婚禮。

陳詩欣在昨晚（10月29日）把上頭儀式的照片上載到個人社交平台，並寫：「人生新的階段 我...準備好了❤️」

在今天早上接新娘，陳爾正與陳詩欣都穿中式結婚禮服，新娘戴住六對龍鳳鈪，十分有派頭。

【娛圈喜事】準新娘陳詩欣派喜帖 披性感婚紗攬未婚夫：展開人生新一頁

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美女姊妹團

姐妹團方面有蔡嘉欣、鍾晴、陳約臨、方詩揚、余香凝、鄧穎堯。至於新郎哥陳爾正因為與鍾培生（Derek）是老友，所以由Derek擔當伴郎，此外鍾培生更豪送金飾予一對新人。

現年28歲的陳詩欣在2010年參加HKDI Fashion Competition Performance獲得冠軍，隨後當上模特兒，於2017年加入TVB，主持《3日2夜》成為宅男女神。此外，她還曾主持《姊妹淘》、《學是學非》等。

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