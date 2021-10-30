【生薑養生】天文台預計立冬後氣溫或跌破20度 中醫推介生薑紅糖水暖身

▲ 薑是禦寒好幫手，秋冬不妨可以進食薑養生。

11月7日為廿四節氣中的「立冬」，天文台預計下周的天氣會顯著轉涼，11月8日周一早晚較涼，市區的最低氣溫只有攝氏19度，打鼓嶺更得17度。天氣轉冷要注意保暖，薑是禦寒好幫手，秋冬不妨可以進食薑養生。

註冊中醫陳俊傑過去接受TOPick訪問時表示，若天氣轉冷，市民可以飲用生薑紅糖水暖身。生薑紅糖水製法十分簡單，切兩、三片薑，加適量紅糖，煲10多分鐘即可飲用，假如不用紅糖，也可以改用黃糖、白糖、椰糖等。

陳醫師提醒，普通薑茶雖然也驅寒，但不及生薑紅糖水好，因為只有薑，暖身的效果不佳，若落糖就可以更加持續暖身。而他亦提醒市民需留意，平日多飲會喉嚨痛。

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薑的功效多多

根據中醫醫學古書記載，薑有不同形態，如生薑肉、生薑皮、生薑汁，也有乾薑，而每類都有不同性味、功效。註冊中醫師石敏棋就介紹了以下幾款薑的功效、製法及食用禁忌。

1. 生薑

功效：發散風寒、溫中止嘔、溫肺止咳。生薑亦有解魚蟹毒的作用，在煮食魚、蟹或其他海鮮時，加入生薑同煮，可以散寒氣、解除魚星味。另，取5-8片生薑泡腳，可袪風散寒除濕、發汗。

禁忌：肺熱燥咳、胃熱嘔吐者忌用。

生薑包括以下兩類：

生薑皮：性味辛微溫，主要有行水消腫的功效，適用於肌膚水腫，常常與茯苓皮、大腹皮等同用，如五皮飲。

生薑汁：為生薑的自然汁，功效袪風痰、止嘔吐，主要用於風痰嘔吐，用量3-10滴，沖服。

2. 乾薑

生薑去皮曬乾為乾薑，性味辛、熱，入脾、心、肺、胃經。

功效：溫脾暖胃，袪脾胃寒邪，助脾胃陽氣，適用於脾胃虛寒症，症狀包括面色蒼白、不思飲食、四肢不溫、腹中冷痛、舌淡等，多與補脾益氣的黨參、白朮同用。由於乾薑溫熱，能通心助陽而袪裡寒。此外，本品溫燥辛散，能溫肺散寒，適用於肺寒咳嗽、痰白清稀之症。另有溫經止血功效。

禁忌：本品辛熱，陽虛失血或血熱妄行所致出血者忌用。

3. 高良薑

性味辛、熱，入脾、胃經。

功效：散寒止痛，袪寒之力較強，善於散脾胃之寒而起溫中止痛的作用。用於寒凝氣滯之脘腹疼痛，亦有用於胃寒嘔吐，多與生薑、半夏同用。

不是人人適合食薑

註冊中醫曾廸民也表示，吃薑有助治療感冒，特別是風寒感冒，將薑片及蔥白煎水或熬湯能夠幫助增加身體血液循環，幫助散寒發熱，祛除體內風寒。

雖然薑的功效有好多，但要留意患有胃熱、口腔潰瘍、痔瘡、皮膚病患者應減少食用。

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責任編輯：羅嘉欣