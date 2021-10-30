【疫下健康】探討兒童身心發展會議展開　關注有特殊需要兒童受虐待情況　

▲ 年度兒科學術會議今日舉行。

新冠肺炎疫情下，香港亦多次停課或暫停面授課堂，引發兒童身心健康問題。年度兒科學術會議此為主題，探討兒童和青少年在疫情期間近視嚴重加深，過量使用電子產品影響智能發展及精神健康等不良影響。行政長官林鄭月娥、行政會議成員林正財、食物及衞生局局長陳肇始和醫院管理局行政總裁高拔陞親臨主持開幕典禮，行政長官亦在典禮上就香港兒童政策的發展致辭。

由香港兒科醫學會及香港兒科醫學院等聯合舉辦的年度兒科學術會議，於今日(30日)在香港兒童醫院演講廳舉行。今年的年度兒科學術會議以「新冠疫情新世代中兒童的健康和發展」為主題，探討兒童和青少年在疫情期間面對各方面嚴峻挑戰，包括近視嚴重加深，過量使用電子產品影響智能發展及精神健康，肥胖問題除影響體適能，也對學習及腦部發展構成不良影響。虐兒情況更有惡化，如研究顯示疫情下約80％有特殊學習需要兒童曾被肉體及精神虐待。

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首場重點講座由香港中文大學醫學院眼科及視覺科學學系副教授、香港兒童醫院眼科部主管任卓昇主講，引述香港中文大學自2015年推行的香港兒童眼科計劃，直至今年跟進了計劃中逾3萬名兒童及6萬名家長，數據顯示香港是全球近視患病率最高的地方之一，約40％的8歲兒童有近視，約70％的成年人有近視。研究又發現若父母都有近視，子女有近視的風險增加12倍。至於其他兒童視力問題，包括有斜視兒童佔約3％，弱視兒童約1％，低收入及少數族裔家庭的兒童患弱視而延醫的比率高很多，這有機會導致兒童終身失去視力。

任醫生又指，中大在全球首次發現二手煙可令眼晴的詠絡膜變薄及影響視神經，損害眼晴健康，兒童肥胖及高血壓亦會令視網膜血管收窄。另外，近視人士亦有較高風險出現可致盲併發症，如深近視病人患黃斑點病變風險增加850倍、患視網膜脫落風險增加12倍，若兒童有深近視，可早至約20至30歲出現併發症。

雖然配戴眼鏡或進行激光矯視可改善視力，但不能降低併發症風險；加上疫情下閱讀及使用電子產品需求大增，令兒童近視問題惡化。任醫生建議推廣「守護兒童健康靠護眼」（children health care through eye care）概念，兒童需維持良好生活及使用電子產品習慣，包括戶外活動時間應達至每日2小時或每周14小時、每閱讀30分鐘應讓眼晴休息等；而中大早前研究亦發現，低濃度阿托品眼藥水有助控制近視，減少併發症風險。

至於第二場重點講座則探討疫情下長時間停課對兒童的身心影響。主講的香港大學兒童及青少年科學系臨床副教授兼香港兒科醫學會會長葉柏強稱，研究發現停課加上居住環境有限制，兒童體能、社會心理、認知能力及精神健康，甚至與家人關係均受到嚴重影響。

葉柏強的研究發現，幼童、男孩、低收入家庭、父母離異、父母或兒童本身有病患，均有較高風險在疫情期間出現行為問題。另外，其研究團隊亦比較了2019年9月至去年1月，及今年3月至4月，共140名小三至中五學生的睡眠及活動習慣，發現疫情期間兒童普遍較晚睡及遲起床，使用電子產品於娛樂的時間平均每日增加一小時，以6至12歲兒童最為明顯。父母教育程度及家庭收入較低的兒童，使用電子產品時間較多、運動較少，亦有不良影響。

疫情下家暴個案增加亦令人憂慮。葉柏強研究顯示，有約80％有特殊學習需要的兒童曾受到肉體及精神虐待，有兒童被非常嚴重虐打，他們面對的壓力、情緒及行為問題較正常兒童多。另外，有一半有特殊學習需要兒童的治療及復康訓練受停課影響，亦令兒童較多有專注力不足等的病徵。葉醫生認為大眾有需要於疫情後持續支援兒童，並盡早介入提供協助，如確保兒童有足夠睡眠及運動和適當使用電子產品等。

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責任編輯：陳麗娜