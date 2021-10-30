【無性夫妻】難頂老婆生仔後拒行房達4年　人夫找援交女發洩終離婚收場

▲ 台灣一名人夫難頂老婆生仔後拒行房達4年，找援交女發洩終離婚收場。

近日台灣有名男網民因與妻子性事不協調而離婚，他在網上分享經歷，指妻子生仔拒行房長達4年，他難頂性癮，在外找了援交女解決性需要，老婆得知後離婚，他向網民大吐苦水，網民意見不一。

該名事主在facebook群組「爆料公社」發帖，指自己跟前妻離婚是因為他找援交女，被前妻抓到而離婚的。他再解釋為何有老婆也要找其他女人解決性需要，是因為跟太太的性事不協調。

她都不給碰。在她懷孕前我們幾乎1、2天就會來一次。

妻子生仔後拒行房

事主指自從妻子懷孕生B，就沒有要求跟她進行性事，起初本是為了保護BB及怕弄傷生仔的傷口，是出於好意，可是慢慢變成習慣，夫妻之間沒有性事了。

從知道她懷孕後，我就沒在跟她要了，因為我怕對胎兒有甚麼影響，一直到小孩生完我也沒敢碰她，因為我怕對她傷口有影響，就這樣無性過了2年。

生仔後的第3年，事主曾嘗試想跟太太要求性事，可是太太冷淡地回說她不想，丈夫很無癮。後來丈夫有時性起，也偶爾會問太太，嘗試碰她，可是妻子都直接回說「就是不想要」，有一次還直接回他說︰

我嫁給你就是為了做那種事嗎？

老公找援交女發洩

至4年了，夫妻之間完全沒有性行為，血氣方剛的老公忍不住下，去找援交女發洩。太太後來知道丈夫外出召妓，最終離婚收場。人夫大呻︰

一直到小孩都4歲了，她還是一次都沒給過我，我也受不了。

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網民︰雙方也要檢討

網民對人夫的經歷有不同意見，有些質疑事主是否沒有顧及太太的感受、沒有跟太太好好溝通。另有的網民直言已離婚了也不用再介懷。更多留言見下圖︰

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責任編輯︰王明芳