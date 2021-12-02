【校長專欄】設貼紙獎賞鼓勵學生好行為 朱正賢小學校長：讓學生勇於接受挑戰

▲ 有學生盼望達成目標，獲得獎賞是帶媽媽上學。

相信各位家長都會試過儲印花的活動，的確就真的會令人更多去光顧商店或餐廳，因為有動力去追到一個又一個的階段或目標。這方法用在教育又是否可行呢？

我有位校長朋友推行了一個相當有意思的儲印花活動，叫「密·蜜·賞貼紙」，並不是考試幾多分就得到貼紙，而是獎勵學生各種優秀行為，簡單如回到學校與老師講早晨、幫助同學，都有機會獲得獎賞貼紙，計劃目的不單是建立良好的學習習慣，更重要是培養學生對他人的尊重，以致生命的尊重，而且鼓勵學生勇於接受挑戰，為完成目標而努力。有學生盼望達成目標，獲得獎賞是帶媽媽上學。

各學科均有學習行為及目標，例如中文科「師生好書同分享」，就是向全校分享圖書；數學及體育科就是「過關斬將解數題」，目標是發揮體育精神；音樂就是「挑戰無極限」能彈奏指定樂章。活動設計花心思的不單是項目的目標，而是獎賞的內容，除了實物的禮品，也有非物質的例如獲得一定數目的獎賞貼紙，就可「自選座位」，可與同班好友為鄰上課一天；又或「自薦班長」及「自薦風紀」，可擔任班長或風紀一天；亦有獎賞是「我的便服日」，學生可穿著便服上學一天。

單是想起都覺得好玩，學生怎會不投入活動而向目標努力。校長告訴我有個進階版的獎賞，就是由學生自行設計，已有不只一位學生，希望儲夠獎賞，可與媽媽一同上學一天，原因是學生覺得上學很開心，希望與媽媽一同分享，我相信這位學生的媽媽也相當期待學生盡快完成目標。

這間充滿快樂的學校就是保良局朱正賢小學，校長高凱聯。聽高校長很興奮地分享計劃時說，看到學生的轉變及進步，師生都更投入參與，愈玩愈開心。計劃活動目標是R•E•A•D，Respect尊重生命；Engagement投入學習；Achievement達成目標；Dream追尋夢想。

誰說教育不需創意，我相信這獎賞計劃，可以很有技巧地去推動學生學習及培養正確的行為，更有意義是創造學生畢生難忘的回憶，老師、學生及家長就獎賞計劃，都足以講足一世。

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文章獲八爪魚爸爸授權轉載。