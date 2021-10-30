【兩地通關】許樹昌：料本港明年2月可與內地通關　惟「健康碼」須具追蹤功能

▲ 許樹昌：料本港明年2月可與內地通關，惟「健康碼」須具追蹤功能。（資料圖片）

政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌表示，在上次內地與香港疫情防控工作對接會議上，內地以澳門為例，指出由開會至通關歷時約4至5個月，因此估計明年2月兩地便能通關。

許樹昌接受內地傳媒訪問時提到，兩地若通關，內地要求港版健康碼要有追蹤功能，以往本港電話未有強制實名制，亦非強制市民使用安心出行，填寫資料未必準確，相信內地為了避免社區爆發風險及方便追蹤確診人士，只會接受有追蹤功能的電話：

一定要有追蹤功能，內地才會接受通關，否則的話會對內地造成額外風險，這就違反了我們開會的原則。

他補充，內地亦要求本港健康碼須具有疫苗接種紀錄、陰性核酸紀錄，21日內外遊紀錄等。內地同時擔心本港豁免群組引發社區爆發，以及對高危群組檢測不夠密切。

許樹昌又提到，很多港人擔心私隱，但如果港人需要返回內地探親或工作，便必須接受追蹤功能，否則不要前往。他稱，去年第四波疫情爆發時本港持續未能清零，成為本港與內地不能通關的一大障礙。

《健康台》最新熱門影片：

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：陳麗娜