【娛圈喜事】新娘陳詩欣Elsa裝高貴性感　蔡嘉欣奪得花球向男友暗示想嫁

▲ 陳詩欣與陳爾正結婚。

TVB藝人陳詩欣（Eunice）與電競公司高層陳爾正（Joshua）結婚，在今天（10 月30日）晚上於四季酒店設宴。一對新人在今天約5時50分在酒店會見傳媒，分享喜悅。

姐妹團成員包括有蔡嘉欣、鍾晴、陳約臨、方詩揚、余香凝、鄧穎堯，她們齊齊穿灰色姊妹裙，齊騷出香肩及長腿。

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陳詩欣性感高貴

之後，陳爾正與陳詩欣一對新人現身，新娘子Eunice身穿拖尾晚裝，造型有如《冰雪奇緣》（Frozen）的Elsa，並戴上鑽石頸鍊及耳環，仙氣十足。至於新郎陳爾正身穿香黑色禮服，文質彬彬。

然後6男6女兄弟姊妹團與新郎新娘現身，當中包括伴郎鍾培生（Derek），不過姊妹團成員之一的鄧穎堯未有現身影大合照。

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蔡嘉欣搶得花球

Eunice接受TOPick訪問稱：「一直一直覺得丈夫是個好冷靜，而且他因為工作忙，所以婚禮rundown他負責，但細節我做，想不到他今天在教堂講誓詞時喊出來，當刻才知道他好著緊此事，更喊到鼻涕也出來，比我更激動。」

至於造人計劃，她表示本身喜歡小朋友，但估計過2、3年才做媽媽，但笑說：「余香凝生第二胎時，我生第一胎，到時一起入產房，之後一起減肥。」

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另外，蔡嘉欣搶到花球，她笑言獲得此祝福感高興，表示已即時傳訊息告訴男友此事。

伴郎鍾培生忍不住眼泛淚光，他表示因與Joshua相識已久，故此心情激動，指對方很愛錫Eunice，相信Joshua定會是位模範丈夫。Derek亦表示希望自己也可早日成家立室。

記者：陳淑霖