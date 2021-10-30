【安心出行】下周一進衞生署轄下場所須掃二維碼　指定年齡及殘疾人士獲豁免

▲ 下周一進衞生署轄下場所須掃二維碼，指定年齡及殘疾人士獲豁免。（資料圖片）

因應政府最新的防疫措施，衞生署今日（30日）公布下周一（11月1日）起進入衞生署的轄下場所前，使用「安心出行」流動應用程式的安排，適用場所包括辦公室、診所、健康中心等。除獲豁免人士外，所有人士必須使用「安心出行」流動應用程式掃描場所二維碼，才會獲准進入衞生署的辦公處所和場所。



在新安排下，十二歲以下和六十五歲或以上的人士，以及使用「安心出行」有困難的殘疾人士，在進入衞生署的辦公處所和轄下場所時可獲豁免使用「安心出行」。署方亦會因應實際情況，豁免個別人士在進入辦公處所和場所時使用「安心出行」。然而，獲豁免人士必須填寫表格登記其姓名、身分證明文件首四位數字或字母、聯絡電話和到訪日期和時間，並須於登記時按有關場所人員要求展示相關身分證明文件，以作核實，有關場所人員亦會致電核實聯絡電話。



衞生署發言人提醒市民，由於新安排下需時核實個人資料，獲豁免人士輪候使用公共服務或進入有關場所的時間可能會較長，因此建議市民提早到達，希望市民體諒。署方亦鼓勵可獲豁免人士盡量使用「安心出行」，以節省時間。

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責任編輯：陳麗娜