【TOPick診症室】中醫2大穴位助提升免疫力　教肺癌患者調理禁忌

▲ 中醫2大穴位助提升免疫力，教肺癌患者調理禁忌。

最近醫管局就公佈最新的癌症統計，肺癌就超越大腸癌成為頭號癌症，今集《TOPick診症室》邀請了基督教聯合那打素社康服務註冊中醫師翁霆耀講解，肺癌的治療後有何調理方法。

翁醫師指出，現時肺癌治療以西醫為主流，但中西醫結合治療能令患者體質改善，並為手術作充分準備，紓緩放、化療引起的副作用。患者患癌期間體質較虛弱，這個時候中醫會處方扶正、培本的藥物，以達致防癌抗癌的作用。

中醫角度一般建議患者服用中藥去調理身體，需時約3至5年，癌症的潛伏期與一般慢性疾病的時間相若，患者接受西醫療程後，都有機會再復發，時間拖得愈長，證明復發的機會愈低，所以中醫想爭取在這段時間內，積極地透過中藥提升患者的免疫力。

食療方面，翁醫師推介肺癌患及康復者飲用具有益氣、滋陰的湯水，如五花八門茶，材料有五指毛桃、無花果、百合以及麥門冬，這幾種藥材有益氣、滋陰的作用，適合常見「氣陰兩虛」體質的肺癌患者飲用。如欲了解更多預防肺癌的方法，詳細內容，密切留意日星期一晚10時的《TOPick診症室》。

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記者：陳麗娜