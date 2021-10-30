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【強制檢測】慈雲山慈正邨正德樓納強檢　須11月1日或之前接受核酸檢測

社會 22:09 2021/10/30

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熱門 李雲迪 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 炎明熹 Anson Lo 超市大搜查 疫苗獎賞 MIRROR星蹤 新冠疫苗

慈雲山慈正邨正德樓納強檢，須11月1日或之前接受核酸檢測。（資料圖片）

政府引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》（第599J章），就《規例》下的強制檢測公告刊憲，要求任何在今年10月3日至10月30日期間曾身處慈雲山慈雲山道80號慈正邨正德樓超過兩小時的人士（包括但不限於住客、訪客及工作人 員），須於11月1日或之前接受新冠狀病毒核酸檢測。受檢人士若在10月28日至10月30日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。
　　
因應一宗曾於香港逗留的非本地確診個案，有一個指明地方被納入強制檢測公告。為謹慎起見，已經完成新冠疫苗接種的人士亦須接受上述強制檢測。

因應強制檢測公告而須進行強制檢測的人士必須到流動採樣站、社區檢測中心或認可本地醫療檢測機構進行專業拭子採樣檢測，以符合強制檢測的要求，而幼童則可繼續以糞便樣本進行檢測。

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：陳麗娜

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