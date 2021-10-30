【強制檢測】慈雲山慈正邨正德樓納強檢　須11月1日或之前接受核酸檢測

▲ 慈雲山慈正邨正德樓納強檢，須11月1日或之前接受核酸檢測。（資料圖片）

政府引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》（第599J章），就《規例》下的強制檢測公告刊憲，要求任何在今年10月3日至10月30日期間曾身處慈雲山慈雲山道80號慈正邨正德樓超過兩小時的人士（包括但不限於住客、訪客及工作人 員），須於11月1日或之前接受新冠狀病毒核酸檢測。受檢人士若在10月28日至10月30日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。



因應一宗曾於香港逗留的非本地確診個案，有一個指明地方被納入強制檢測公告。為謹慎起見，已經完成新冠疫苗接種的人士亦須接受上述強制檢測。



因應強制檢測公告而須進行強制檢測的人士必須到流動採樣站、社區檢測中心或認可本地醫療檢測機構進行專業拭子採樣檢測，以符合強制檢測的要求，而幼童則可繼續以糞便樣本進行檢測。

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責任編輯：陳麗娜