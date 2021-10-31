  • 24°C
香港時間 : 20211031日 (週日) 11:38
靚太生活雜誌

會員專區

專題:未來技能今天學

熱門關鍵字 : 李雲迪 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 炎明熹 Anson Lo 超市大搜查 疫苗獎賞 MIRROR星蹤 新冠疫苗
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【魷魚遊戲X萬聖節】談善言神還原《魷魚》姜曉　網民激讚：你係最神似067【多圖】

娛樂 10:36 2021/10/31

分享：

熱門 李雲迪 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 炎明熹 Anson Lo 超市大搜查 疫苗獎賞 MIRROR星蹤 新冠疫苗

談善言扮姜曉極似。

今日（31號）是萬聖節。每年都有不少藝人刻意裝扮以驚嚇造型應節，過去幾年如小丑、小丑女、恐懼鬥室都爭相被模仿，而今年最熱的cosplay自然是大熱韓劇《魷魚遊戲》。

《魷魚遊戲》熱潮未完，除被網民盤點港版演員人選，今年萬聖節也成為最熱門的cosplay打扮，而多位藝人也在這幾天紛紛上載《魷魚》造型示人。

    點擊圖片放大
    +7
    +6

其中早被網民捧為「港版姜曉」的談善言，昨日在社交平台分享多張模仿《魷魚》中脫北者姜曉的造型，留 言：「ready for the Game」，不止髮型和服裝扮足，還倒模了遊戲場景以及其他工作人員打扮，極具誠意。

【魷魚遊戲】細心網民列9大關鍵線索　驚揭成奇勳與吳一男身世關係

網民對談喜言神還原紛紛力讚，如「繼譚俊彥先生456之後,你係最神似嘅067)」、「人哋cosplay件衫，你cosplay埋個樣，贏晒」、「似都我分唔到」、「做咩偷啲劇照出黎？」

    點擊圖片放大
    +5
    +4

除談善言，亦有不少藝人今年參考《魷魚遊戲》，包括麥美茵、周奕瑋、駱胤鳴、廖碧兒、陳敏之女兒、樂隊One Promise、歌手Kerryta等。

同場加映：為子女備戰幼小面試 蔡雪瑩分享心得：拍片最好不要由陌生人負責

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【魷魚遊戲】「脫北者」鄭浩妍成韓國最多IG粉絲女藝人　成LV全球品牌大使：十分榮幸
10:24 2021/10/07
【魷魚遊戲】「脫北者」鄭浩妍成韓國最多IG粉絲女藝人　成LV全球品牌大使：十分榮幸
【魷魚遊戲】兩台有意搶先拍港版《魷魚》　ViuTV版193+阿Dee演成奇勳木頭人？
11:11 2021/10/08
【魷魚遊戲】兩台有意搶先拍港版《魷魚》　ViuTV版193+阿Dee演成奇勳木頭人？
【娛圈喜事】新娘陳詩欣Elsa裝高貴性感　蔡嘉欣奪得花球向男友暗示想嫁
19:08 2021/10/30
【娛圈喜事】新娘陳詩欣Elsa裝高貴性感　蔡嘉欣奪得花球向男友暗示想嫁

你可能感興趣

【魷魚遊戲】「脫北者」鄭浩妍成韓國最多IG粉絲女藝人　成LV全球品牌大使：十分榮幸
10:24 2021/10/07
【魷魚遊戲】「脫北者」鄭浩妍成韓國最多IG粉絲女藝人　成LV全球品牌大使：十分榮幸
【魷魚遊戲】兩台有意搶先拍港版《魷魚》　ViuTV版193+阿Dee演成奇勳木頭人？
11:11 2021/10/08
【魷魚遊戲】兩台有意搶先拍港版《魷魚》　ViuTV版193+阿Dee演成奇勳木頭人？
【娛圈喜事】新娘陳詩欣Elsa裝高貴性感　蔡嘉欣奪得花球向男友暗示想嫁
19:08 2021/10/30
【娛圈喜事】新娘陳詩欣Elsa裝高貴性感　蔡嘉欣奪得花球向男友暗示想嫁
娛樂人物職業 魷魚遊戲 譚俊彥 談善言 陳敏之 麥美茵 廖碧兒 周奕瑋 駱胤鳴 歌手

最高瀏覽

【炸雞惹禍】買錯炸雞餐被鏡粉女友暴打 「前夫」忍無可忍提分手結局神逆轉
10:33 2021/10/30
【炸雞惹禍】買錯炸雞餐被鏡粉女友暴打 「前夫」忍無可忍提分手結局神逆轉
【兩性關係】男友月入3萬堅持AA制 港女大數男友孤寒幾宗罪：遲到要被罰錢
12:49 2021/10/30
【兩性關係】男友月入3萬堅持AA制 港女大數男友孤寒幾宗罪：遲到要被罰錢
【靚太安樂窩】5大廚房收納術變出2倍空間　室內設計師教買$12起慳位神器
10:22 2021/10/28
【靚太安樂窩】5大廚房收納術變出2倍空間　室內設計師教買$12起慳位神器