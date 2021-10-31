【魷魚遊戲X萬聖節】談善言神還原《魷魚》姜曉　網民激讚：你係最神似067【多圖】

▲ 談善言扮姜曉極似。

今日（31號）是萬聖節。每年都有不少藝人刻意裝扮以驚嚇造型應節，過去幾年如小丑、小丑女、恐懼鬥室都爭相被模仿，而今年最熱的cosplay自然是大熱韓劇《魷魚遊戲》。

《魷魚遊戲》熱潮未完，除被網民盤點港版演員人選，今年萬聖節也成為最熱門的cosplay打扮，而多位藝人也在這幾天紛紛上載《魷魚》造型示人。

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其中早被網民捧為「港版姜曉」的談善言，昨日在社交平台分享多張模仿《魷魚》中脫北者姜曉的造型，留 言：「ready for the Game」，不止髮型和服裝扮足，還倒模了遊戲場景以及其他工作人員打扮，極具誠意。

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網民對談喜言神還原紛紛力讚，如「繼譚俊彥先生456之後,你係最神似嘅067)」、「人哋cosplay件衫，你cosplay埋個樣，贏晒」、「似都我分唔到」、「做咩偷啲劇照出黎？」

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除談善言，亦有不少藝人今年參考《魷魚遊戲》，包括麥美茵、周奕瑋、駱胤鳴、廖碧兒、陳敏之女兒、樂隊One Promise、歌手Kerryta等。

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