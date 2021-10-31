【好人好事】港爸患心臟病與唐氏兒子搬屋上山 找消防處義工隊幫忙：他們二話不說就答應

正所謂「施比受更有福」，一名患有心臟問題的港爸與唐氏綜合症的5歲兒子要搬屋，但將床褥及衣櫃等傢俬搬上某村的半山上，對港爸來說卻十分吃力。

港爸在討論區就分享充滿愛的帖文，指昨日一家三口搬家，但自己患有心臟問題，亦要照顧5歲唐氏綜合症兒子，於是他見到網上有人分享可找消防處義工處幫忙，他毅然找義工隊幫忙，義工隊二話不說就答應，還安慰他不用擔心，令他幾乎破涕而出！

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港爸指，消防處義工隊一行十人來幫忙他搬屋，不消兩小時就完成！他說﹕「我和兒子太太現可躺在舒適的大床上，真的想親口對他們逐一道謝！原來，香港還是充滿愛！」

而消防處義工隊亦在ig上載了有關相片，並寫道﹕「協助有需要人士搬屋，施比受更有福。」

根據消防處義工隊網站介紹，義工隊成立於2002年，成員包括在職、退休的消防和救護人員及文職同事，服務的範圍如下:

為獨居長者粉飾家居；

探訪弱勢社羣，給予關懷和照顧所需；

為有需要人士提供家居搬運服務；

參與社區慈善活動，協助佈置場地、維持秩序和派發物資；

協助專業社工提供外展服務；

參與一般地區服務如協助舉辦慈善嘉年華，設置遊戲攤位等等。

直至現在，消防處義工隊總服務時數已經超過 22萬小時。

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責任編輯︰王明芳