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【禁電子煙】陳肇始指會盡快展開禁另類吸煙產品的宣傳　目標將吸煙率減至7.8%

社會 10:31 2021/10/31

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熱門 李雲迪 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 炎明熹 Anson Lo 超市大搜查 疫苗獎賞 MIRROR星蹤 新冠疫苗

世界衞生組織總部的控煙橫額。（陳肇始網誌）

立法會於10月21日通過《2019年吸煙(公眾衞生)(修訂)條例草案》，禁止進口、製造、售賣、分發和宣傳另類吸煙產品，令新型吸煙產品無法進入香港。食物及衛生局長陳肇始今日（31日）在網誌形容今次修例是香港控煙工作的重要里程碑，亦是公共衛生的重大成就。法例將在刊憲後6個月生效，當局會盡快開展宣傳活動。

陳肇始指，局方會盡快開展宣傳活動，令公眾、商戶、旅客和其他持份者知悉法例規定，衞生署和海關亦會盡力預備有關的執法工作。她強調，修訂條例通過後，要立即展開後續工作，否則「不進則退」。在傳統煙草產品而言，局方會全力以多管齊下的措施加強控煙工作，致力降低吸煙率，保障市民健康，盡力把吸煙率進一步減至7.8%。

陳肇始指，政府會全面檢視現在的控煙政策，並全力加強戒煙工作。她認為推進無煙社會是世界的大趨勢，有多個國家已經訂立將吸煙率降至5%的目標以達至無煙環境。政府會展開邁進「煙草終局」的工作，推出全方位的控煙策略，訂立「煙草終局」的時間表和路線圖，穩步推進無煙香港的目標。

（陳肇始網誌）

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責任編輯：李榮忠

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