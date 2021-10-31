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【防疫措施】聶德權指如要通關本港應齊備「三寶」　無家者未能使用安心出行應提供電話

社會 10:35 2021/10/31

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聶德權指如要通關本港應齊備「三寶」。（資料圖片）

公務員事務局局長聶德權今日（31日）出席電台節目時表示，本港與內地專家在短期內會繼續商討通關對接安排，但現階段難以估計實際通關時間，期望能「愈快、愈早」。他又稱，如本港要與內地及海外通關，需要有「三寶」，包括嚴謹的外防輸入措施，防止本地感染擴散的能力，以及高疫苗接種率。

現時已接種第一針新冠疫苗的比率為68.5%，聶德權指，距離七成接種率看似很近但又很遠，正處於「樽頸」，當中長者接種率仍然偏低，但近日社會氛圍已有改善。在過去6星期，60歲以上人口接種疫苗的增長率，比工作人口高。

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另外，多個政府部門日前表示，自11月1日起，市民進入轄下設施必須使用安心出行，當中包括食環署轄下的公眾街市。

聶德權表示，街市人流量大，市民購物時亦有較多接觸，「安心出行」可協助控制一旦出現的感染個案，但明白實際使用時可能會遇到各種困難，因此執行初期當局會比較寬容處理。

聶德權又指，明白有「無家者」等有實際困難而未能使用「安心出行」的人士，他們應提供可聯絡的電話號碼。他提醒，如市民提供虛假資料，或者使用假的「安心出行」，有機會觸犯相關法例。

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責任編輯：黃穎津

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