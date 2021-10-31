【新冠肺炎】今增1宗英國輸入變種病毒個案　涉打齊復必泰37歲婦　

▲ 本港新冠肺炎疫情持續緩和。（梁偉榮攝）

本港新冠肺炎疫情持續緩和，今日（31日）新增1宗輸入個案，至今本港個案累計12,347宗，包括12,346宗確診個案和1宗疑似個案。同日錄得少於5宗初步確診個案。

新增個案為輸入個案，涉及變異病毒株的感染。個案涉及一名37歲女子，由A組指明地區（高風險）抵港，在抵港時於香港國際機場臨時樣本採集中心「檢測待行」的檢測結果呈陽性。

第12352宗：37歲女子，10月26日發病，染變異病毒L452R，10月29日從英國經航班BA031抵港，5月9日及5月30日在香港接種兩劑復必泰。

昨日新增3宗輸入個案2人染變異病毒，全數已打針。詳情即看【下一頁】

許樹昌：料本港明年2月可與內地通關，惟「健康碼」須具追蹤功能。詳情即看【下一頁】

明日進衞生署轄下場所須掃二維碼，指定年齡及殘疾人士獲豁免。詳情即看【下一頁】

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記者：李榮忠