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【公務員】政府現有1,500個首長級公務員職位　聶德權強調現階段需要愛國愛港管治團隊

社會 10:55 2021/10/31

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聶德權稱，政府現時約有1,500個首長級公務員職位，不排除會公開招聘部分首長級職位。

公務員事務局局長聶德權今日（31日）出席一個電台節目時表示，公務員的選拔和晉升制度，從來都是「有能者居之」，作為領導角色，為首長級公務員職位找到合適人選非常重要。聶德權稱，政府現時約有1,500個首長級公務員職位，不排除會公開招聘部分首長級職位。

聶德權又指，對公務員的能力和特質要求，每個時代都會有所不同。他強調，這個時代需要一個「愛國愛港、忠誠、專業、高效、善於作為、勇於擔當和勤政惠民」的管治團隊。當局會根據這些特質，檢視相關選拔聘任機制，並向公務員隊伍解說清楚相關要求，完善評核準則。

聶德權續稱，希望公眾評論政府團隊，特別是政務職系公務員的表現時，都是按事實依據評論，不符事實的批評，只會為建設管治團隊帶來破壞、沒有好處，更會造成分化和矛盾。

他舉例指，過往幾年受社會政治氣氛影響，推出新政策時，政府都面對很多阻力，甚至無理攻擊，久而久之官員及公務員不敢「去衝」。聶德權認為，現時立法會已回復理性，故政府團隊能發揮更積極、敢於擔當的心態。

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責任編輯：黃穎津
 

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