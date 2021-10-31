【死過翻生】屋苑經理出通告指自己「證實死亡」後獲救　住戶搲爆頭：咁啫係死咗未

▲ 屋苑經理發通告指自己「死過翻生」，令住戶看得一頭霧水。

網上日前流傳大圍雲疊花園2張管理處通告，經理葉紹剛在文中指自己在10月14日「證實死亡」，接着指當晚由消防員、救護員及護理人員用巨型呼吸機救回一命，更在通告分享「心得」。住戶看後一頭霧水，問「咁經理啫係死咗未？」

發通告指自己「證實死亡」

網民日前上傳照片，展示大圍雲疊花園管理處2張通告。兩張通告均由經理葉紹剛發出，其中一張寫明「本邨管業經理葉紹剛先生於2021年10月14日證實死亡」，接着他在下段指出，當晚由消防員、救護員及護理人員使用巨型呼吸機48小時，將自己的性命救回。

他在第二張通告中更分享獲救「心得」，指「深切治療部毋須使用口罩，可以使用Head Visar」，又指「人們回家後可以使用搓手液清理頭部，然後盡快使用熱水噴射作為消毒」，更建議住戶「使用搓手液消理臀部（不分男女）」。

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住戶一頭霧水

住戶看後都「搲爆頭」，表示「唔知佢想講咩」，又問「究竟葉經理死咗未？」。及後有網民在留言跟進事件，引述雲叠花園管理處職員的回應，表示通告的確由葉經理發出，內容分享其康復過程，並為通告不合理、引起誤會的內容表示歉意。職員又指具體情況「要問返葉經理本人」。

帖文引來網民回應，不少網民均表示看得一頭霧水，「隻隻字都識，加埋一齊睇唔明……無事我都係去進修下啲中文先」、「好好笑」、「究竟我睇咗啲咩？」、「救返之後傻咗？」。

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責任編輯︰王明芳