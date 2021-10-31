  • 24°C
香港時間 : 20211031日 (週日) 11:38
靚太生活雜誌

會員專區

專題:未來技能今天學

熱門關鍵字 : 李雲迪 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 炎明熹 Anson Lo 超市大搜查 疫苗獎賞 MIRROR星蹤 新冠疫苗
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【死過翻生】屋苑經理出通告指自己「證實死亡」後獲救　住戶搲爆頭：咁啫係死咗未

休閒消費 11:21 2021/10/31

分享：

熱門 李雲迪 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 炎明熹 Anson Lo 超市大搜查 疫苗獎賞 MIRROR星蹤 新冠疫苗

屋苑經理發通告指自己「死過翻生」，令住戶看得一頭霧水。

網上日前流傳大圍雲疊花園2張管理處通告，經理葉紹剛在文中指自己在10月14日「證實死亡」，接着指當晚由消防員、救護員及護理人員用巨型呼吸機救回一命，更在通告分享「心得」。住戶看後一頭霧水，問「咁經理啫係死咗未？」

發通告指自己「證實死亡」

網民日前上傳照片，展示大圍雲疊花園管理處2張通告。兩張通告均由經理葉紹剛發出，其中一張寫明「本邨管業經理葉紹剛先生於2021年10月14日證實死亡」，接着他在下段指出，當晚由消防員、救護員及護理人員使用巨型呼吸機48小時，將自己的性命救回。

他在第二張通告中更分享獲救「心得」，指「深切治療部毋須使用口罩，可以使用Head Visar」，又指「人們回家後可以使用搓手液清理頭部，然後盡快使用熱水噴射作為消毒」，更建議住戶「使用搓手液消理臀部（不分男女）」。

    點擊圖片放大
    +3
    +2

最新影片：蔡雪瑩為子女備戰幼小面試

住戶一頭霧水

住戶看後都「搲爆頭」，表示「唔知佢想講咩」，又問「究竟葉經理死咗未？」。及後有網民在留言跟進事件，引述雲叠花園管理處職員的回應，表示通告的確由葉經理發出，內容分享其康復過程，並為通告不合理、引起誤會的內容表示歉意。職員又指具體情況「要問返葉經理本人」。

帖文引來網民回應，不少網民均表示看得一頭霧水，「隻隻字都識，加埋一齊睇唔明……無事我都係去進修下啲中文先」、「好好笑」、「究竟我睇咗啲咩？」、「救返之後傻咗？」。

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊：https://bit.ly/3a6HT6T

【hket TV家庭台】《湊得輕鬆啲》逢周日早上10點伴你同行育兒路︰bit.ly/35z6COD

責任編輯︰王明芳

相關文章

【家居安全】女住戶公屋頂樓爬出窗晾棉被　觸目驚心嚇窒網民︰張被貴過條命？
12:26 2021/05/18
【家居安全】女住戶公屋頂樓爬出窗晾棉被　觸目驚心嚇窒網民︰張被貴過條命？
【自私住客】無品住戶屋邨遊樂場曬被　街坊斥自私：附近明明有晾衫空地
11:51 2021/05/16
【自私住客】無品住戶屋邨遊樂場曬被　街坊斥自私：附近明明有晾衫空地
【噪音滋擾】不滿樓上住戶移枱噪音滋擾　鄰居於升降機貼滿告示引發筆戰
12:47 2021/05/11
【噪音滋擾】不滿樓上住戶移枱噪音滋擾　鄰居於升降機貼滿告示引發筆戰

你可能感興趣

【家居安全】女住戶公屋頂樓爬出窗晾棉被　觸目驚心嚇窒網民︰張被貴過條命？
12:26 2021/05/18
【家居安全】女住戶公屋頂樓爬出窗晾棉被　觸目驚心嚇窒網民︰張被貴過條命？
【自私住客】無品住戶屋邨遊樂場曬被　街坊斥自私：附近明明有晾衫空地
11:51 2021/05/16
【自私住客】無品住戶屋邨遊樂場曬被　街坊斥自私：附近明明有晾衫空地
【噪音滋擾】不滿樓上住戶移枱噪音滋擾　鄰居於升降機貼滿告示引發筆戰
12:47 2021/05/11
【噪音滋擾】不滿樓上住戶移枱噪音滋擾　鄰居於升降機貼滿告示引發筆戰
網絡熱話 消防員 搓手液 雲疊花園 大圍

最高瀏覽

【炸雞惹禍】買錯炸雞餐被鏡粉女友暴打 「前夫」忍無可忍提分手結局神逆轉
10:33 2021/10/30
【炸雞惹禍】買錯炸雞餐被鏡粉女友暴打 「前夫」忍無可忍提分手結局神逆轉
【兩性關係】男友月入3萬堅持AA制 港女大數男友孤寒幾宗罪：遲到要被罰錢
12:49 2021/10/30
【兩性關係】男友月入3萬堅持AA制 港女大數男友孤寒幾宗罪：遲到要被罰錢
【靚太安樂窩】5大廚房收納術變出2倍空間　室內設計師教買$12起慳位神器
10:22 2021/10/28
【靚太安樂窩】5大廚房收納術變出2倍空間　室內設計師教買$12起慳位神器