【蟲從口入】17歲少女愛吃魚生片致狂腹瀉　檢查後驚現腸道佈滿活蟲

▲ 17歲少女愛吃魚生片，時常腹瀉，結果發現腸道內爬滿了寄生蟲。

新鮮肥美的魚生片是不少港人最愛吃的食物，但未經煮熟的食物會有一定風險，當中可能藏有寄生蟲！一名17歲少女因近日時常腹瀉，更有腹脹、全身疲乏等症狀，經檢查後發現腸道內爬滿了寄生蟲，畫面嚇人。

據《中國熱點》報道，內地一名17歲少女小青2個月前經常感到腹痛、腹瀉、黏流樣便，一天還可以肚瀉5至6次，最後到醫院就診，醫院則以胃腸炎處理，小青吃了消炎藥及止瀉藥都沒有效用，症狀不但加重更愈漸消瘦。於是她再到另一間醫院就診，驗血時發現白細胞增高及貧血，故此醫生加強抗炎、補充電解質、調理菌群失調等治療，最後都未有好轉。

▲ 愛吃魚生片的17歲少女，進行胃腸鏡檢查時，驚現腸道內佈滿活生生的蟲子（圖片來源：中國熱點）

直到今年7月初，小青因頭暈、乏力、浮腫，前往醫的院腎內科作檢查，經過化驗後，醫生指小青的血紅蛋白、白細胞、嗜酸性粒細胞都遠超出正常值。

最後進行胃腸鏡檢查驚現小青的腸道內佈滿活生生的蟲子，醫生隨即安排驅蟲、降酸性細胞、糾正貧血等治療，幫助小青完全康復。

原來小青平日愛吃魚生片，導致感染到寄生蟲。醫生提醒，少量寄生蟲進入人體後，可被胃酸破壞，危害不大，但有時蟲卵會進入腸道，再發育成蟲，繼而進入腸壁、血液、淋巴液、肌肉等，在身體各個部位安家，不可不慎。

醫生指，儘量減少食用生魚，特別是一些淡水魚，清洗不乾淨的話還是要小心，不吃為好。

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食安中心教減低寄生蟲風險方法

食安中心曾教路，也有一些措施可以有效地減低在剌身中寄生蟲的風險。注意事項如下：

1. 把供生吃的魚類在-20°C或以下冷凍7天；或在-35°C冷凍約20小時，以消滅寄生蟲。

2. 相對野生捕撈，在良好的寄生蟲防控體系下養殖的魚類（例如養殖的三文魚），感染寄生蟲的風險亦可有效地得以控制。

3. 不想從水產感染寄生蟲，最好是吃徹底煮熟的水產。

4. 高危一族，包括長者、幼童、孕婦和免疫系統較弱的人士，尤其不應吃未經徹底煮熟的水產。

5. 酒、醋、日式芥辣、黃芥辣及香料等均不能殺死寄生蟲。

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責任編輯︰王明芳