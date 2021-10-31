【房屋供應】黃偉綸強調本屆政府下決心增加土地供應　古洞北及粉嶺北擬建超7萬房屋單位

▲ 黃偉綸強調，本屆政府下決心要增加土地供應。（發展局網頁）

發展局局長黃偉綸今日（31日）發表網誌，介紹古洞北及粉嶺北新發展區的工程進度及最新情況，預料項目全面落成後，將提供合共約71,800個房屋單位，當中近7成是公營房屋。

黃偉綸日前與土拓署人員古洞北及粉嶺北新發展區工地視察。他指出，現時土拓署正進行第一階段發展的土地平整和基礎設施工程。土拓署北拓展處總工程師曹偉雄預計，明年開始可陸續交地予房屋署或香港房屋協會興建公營房屋，而整項工程於2026年完成。第一階段發展的房屋用地合共可提供約21,000個房屋單位，當中約18,000個為公營房屋單位，可容納新增人口約53,000人。預計首批私營房屋及公營房屋住戶，可分別於2023年及2026年入伙。

黃偉綸表示，古洞北第19區公營房屋發展用地工程正進行得「如火如荼」。目前平整工程進度理想，預計2022年年中如期完成，隨即會交予房屋署建屋，首批居民預期可於2026年入住。

另外，黃偉綸亦視察了土拓署在大石磨山上進行的大型「移山」工程，為將來古洞北新發展區建造食水及沖廁水兩個配水庫。土拓署北拓展處工程師陳曉彤介紹，建成後的食水配水庫容量為27,500立方米，相等於約11個標準泳池。至於沖廁水配水庫，平整工程已於2020年底竣工，其結構亦將近完成，建成後容量為11,500立方米，相等於約4至5個標準泳池。

黃偉綸稱，土拓署正為古洞北及粉嶺北新發展區餘下階段發展進行詳細設計，目標是在2031年完成其土地平整及基礎設施工程。當局將探索各種可行措施以加快落實項目，例如在情況允許下盡可能縮短技術研究所需的時間、加快進行法定程序，以及同步進行部分程序等。他強調，本屆政府下決心要增加土地供應。土拓署會繼續努力統籌設計和進行新發展區内的土地平整和基礎設施工程，為增加土地供應全速前進，急市民所急。

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記者：黃穎津

