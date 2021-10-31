【星二代】靚媽李婉華跟女兒如兩姊妹　讀法律系大女拍片教化妝【多圖】

▲ 李婉華女兒亭亭玉立。

現年53歲的李婉華（Anita）於2003年隨夫移居加拿大溫哥華，育有三名子女的她，外表身材依然甚fit。而李婉華大女Natalie現已17歲，由昔日鄰家少女變成火辣女生，並經常分享靚相晒迷人身材，絕對遺傳了媽媽優良基因。

現年17歲的Natalie，跟母親同於加拿大居住，並已入讀當地大學，Natalie現時打扮越趨成熟，近來頻頻在IG分享三點式泳衣照及火辣照，大晒健康膚色及玲瓏身形，外表亦愈來愈似媽媽。

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前TVB藝人李婉華 2003年跟股票經紀男友結婚，之後移居加拿大，不久誕下長女Natalie，6年後再懷雙胞胎，現時仍於國居住的李婉華，近年開設個人頻道「住加女人」，分享生活及扮靚心得。

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今年6月李婉華曾貼出跟大女Natalie的畢業袍照，表示女兒代表同學上台致詞，暑假後便展開大學生活﹗她寫道；「 並說道：「我最親愛的女兒Natalie，十分用功、努力，終於進入了Valedictory！祝你在進入大學的路上，一切順利！我是驕傲的媽媽。」

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據知Natalie將在大學修讀法律系，李婉華曾表示大女很生性，並堅持要負起大學學費，平時打三份工賺錢，雖然李婉華心痛女兒辛苦，但認同她為目標堅持，更支持女兒的決定﹗

大女多才多藝

Natalie自小多才多藝，會唱歌、跳舞及彈琴，更達十級演奏程度，她曾打算準備鋼琴考試，但因疫情導致計劃擱置。

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▲ 母女泳照。（取自IG）

Natalie現時也常在李婉華的YouTube頻道拍片教化妝，並自信展示素顏，可見她對膚質有信心。

雖然女兒有先天條件，但李婉華被問會否為女兒鋪路入行，她便稱現今娛樂圈跟以前已不同，故不太想女兒入行。

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