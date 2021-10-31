  • 26°C
香港時間 : 20211031日 (週日) 13:09
靚太生活雜誌

會員專區

專題:未來技能今天學

熱門關鍵字 : 李雲迪 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 炎明熹 Anson Lo 超市大搜查 疫苗獎賞 MIRROR星蹤 新冠疫苗
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【星二代】靚媽李婉華跟女兒如兩姊妹　讀法律系大女拍片教化妝【多圖】

娛樂 12:14 2021/10/31

分享：

熱門 李雲迪 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 炎明熹 Anson Lo 超市大搜查 疫苗獎賞 MIRROR星蹤 新冠疫苗

李婉華女兒亭亭玉立。

現年53歲的李婉華（Anita）於2003年隨夫移居加拿大溫哥華，育有三名子女的她，外表身材依然甚fit。而李婉華大女Natalie現已17歲，由昔日鄰家少女變成火辣女生，並經常分享靚相晒迷人身材，絕對遺傳了媽媽優良基因。

現年17歲的Natalie，跟母親同於加拿大居住，並已入讀當地大學，Natalie現時打扮越趨成熟，近來頻頻在IG分享三點式泳衣照及火辣照，大晒健康膚色及玲瓏身形，外表亦愈來愈似媽媽。

    點擊圖片放大
    +8
    +7

【好學媽媽】麥雅緻修畢碩士身教好學不倦　女兒讀王錦輝中小學立志做英文老師

前TVB藝人李婉華 2003年跟股票經紀男友結婚，之後移居加拿大，不久誕下長女Natalie，6年後再懷雙胞胎，現時仍於國居住的李婉華，近年開設個人頻道「住加女人」，分享生活及扮靚心得。

最新影片推介： 為子女備戰幼小面試 蔡雪瑩分享心得：拍片最好不要由陌生人負責女兒升讀法律系

今年6月李婉華曾貼出跟大女Natalie的畢業袍照，表示女兒代表同學上台致詞，暑假後便展開大學生活﹗她寫道；「 並說道：「我最親愛的女兒Natalie，十分用功、努力，終於進入了Valedictory！祝你在進入大學的路上，一切順利！我是驕傲的媽媽。」

    點擊圖片放大
    +7
    +6

據知Natalie將在大學修讀法律系，李婉華曾表示大女很生性，並堅持要負起大學學費，平時打三份工賺錢，雖然李婉華心痛女兒辛苦，但認同她為目標堅持，更支持女兒的決定﹗

大女多才多藝

Natalie自小多才多藝，會唱歌、跳舞及彈琴，更達十級演奏程度，她曾打算準備鋼琴考試，但因疫情導致計劃擱置。

【星二代】羅霖離婚後獨力養大3子送海外升學　25歲大仔棄美國讀法律返港讀設計

母女泳照。（取自IG）

Natalie現時也常在李婉華的YouTube頻道拍片教化妝，並自信展示素顏，可見她對膚質有信心。

雖然女兒有先天條件，但李婉華被問會否為女兒鋪路入行，她便稱現今娛樂圈跟以前已不同，故不太想女兒入行。

同場加映：林秀怡訪問

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【開心速遞】《愛回家》王俊棠為細仔家中慶生　不介意被嫌屋企寒酸：有愛就好
10:16 2021/10/14
【開心速遞】《愛回家》王俊棠為細仔家中慶生　不介意被嫌屋企寒酸：有愛就好
【媽媽心聲】熊黛林3歲孖女廣東話對答如流　Lynn感觸：駁嘴的日子不遠了
17:07 2021/10/20
【媽媽心聲】熊黛林3歲孖女廣東話對答如流　Lynn感觸：駁嘴的日子不遠了
【我要做業主2X開心速遞】趙希洛法律系畢業棄當律師從影　富家千金不靠父幹儲錢上車　
12:46 2021/10/24
【我要做業主2X開心速遞】趙希洛法律系畢業棄當律師從影　富家千金不靠父幹儲錢上車　

你可能感興趣

【開心速遞】《愛回家》王俊棠為細仔家中慶生　不介意被嫌屋企寒酸：有愛就好
10:16 2021/10/14
【開心速遞】《愛回家》王俊棠為細仔家中慶生　不介意被嫌屋企寒酸：有愛就好
【媽媽心聲】熊黛林3歲孖女廣東話對答如流　Lynn感觸：駁嘴的日子不遠了
17:07 2021/10/20
【媽媽心聲】熊黛林3歲孖女廣東話對答如流　Lynn感觸：駁嘴的日子不遠了
【我要做業主2X開心速遞】趙希洛法律系畢業棄當律師從影　富家千金不靠父幹儲錢上車　
12:46 2021/10/24
【我要做業主2X開心速遞】趙希洛法律系畢業棄當律師從影　富家千金不靠父幹儲錢上車　
星二代 娛樂人物職業 李婉華 家庭關係 演員 化妝 加拿大 YouTube TVB

最高瀏覽

【炸雞惹禍】買錯炸雞餐被鏡粉女友暴打 「前夫」忍無可忍提分手結局神逆轉
10:33 2021/10/30
【炸雞惹禍】買錯炸雞餐被鏡粉女友暴打 「前夫」忍無可忍提分手結局神逆轉
【兩性關係】男友月入3萬堅持AA制 港女大數男友孤寒幾宗罪：遲到要被罰錢
12:49 2021/10/30
【兩性關係】男友月入3萬堅持AA制 港女大數男友孤寒幾宗罪：遲到要被罰錢
【靚太安樂窩】5大廚房收納術變出2倍空間　室內設計師教買$12起慳位神器
10:22 2021/10/28
【靚太安樂窩】5大廚房收納術變出2倍空間　室內設計師教買$12起慳位神器