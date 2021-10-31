【2元乘車優惠】「樂悠咭」2元乘車優惠　1960年出生合資格人士明天可申請

▲ 「樂悠咭」2元乘車優惠，1960年出生合資格人士明天可申請。（資料圖片）

政府今日（31日）宣布，1960年出生的合資格人士可於明日（1日）起，透過「八達通App」手機應用程式或郵寄表格，申請專為政府長者及合資格殘疾人士公共交通票價優惠計劃而設的個人八達通卡「樂悠咭」。

「樂悠咭」印有合資格受惠人士的個人相片及姓名，每名合資格人士只可持有一張。在接獲填妥的申請後，八達通卡有限公司將在四星期內把「樂悠咭」郵寄至申請人的香港通訊地址。政府會資助合資格人士首次申請「樂悠咭」的20元申請費用，該類申請人無須另行支付任何申請費用。

八達通卡有限公司會按已公布的申請時間表，在11月優先處理1960年出生的合資格人士的申請。其他逾期申請則容後處理，逾期申請者因而需較長時間才獲發「樂悠咭」。

合資格60至64歲人士必須持有「樂悠咭」，才可於明年2月27日起享用二元乘車優惠。至於1957、1958及1959年出生的合資格人士，八達通卡有限公司至今共收到約294,000份申請，估計佔本港同年出生人口約82%。政府呼籲上述年份出生而仍未申請「樂悠咭」的合資格人士盡快遞交申請，以確保能如期享用優惠。

此外，八達通卡有限公司已由八月中旬起陸續寄出「樂悠咭」，並以手機短訊形式通知申請人留意收取。如申請人在收到有關短訊後10日或在完成申請後四星期仍未收到「樂悠咭」，請致電查詢熱線2266 2222。

「八達通App」手機應用程式、申請表格（不設免郵費回郵信封），以及派發紙本申請表格（附有免郵費回郵信封）的指定地點名單已載於「樂悠咭」網頁。網頁亦載有短片，具體介紹申請「樂悠咭」步驟。有關「樂悠咭」的詳情，可瀏覽其網頁或致電查詢熱線。

政府將在明年2月27日實施2元優惠計劃各項優化及防止濫用措施，包括把合資格年齡由65歲下調至60歲，讓超過60萬名60至64歲人士受惠。屆時，這些受惠人士必須出示「樂悠咭」才可享受乘車優惠；而在明年2月27日前，「樂悠咭」只可作一般成人八達通卡使用。現時65歲或以上的受惠人士，可繼續使用現有不記名長者八達通卡或個人八達通卡享有二元乘車優惠。政府將於明年第一季公布他們申請「樂悠咭」的安排。另外，現時持有有效「殘疾人士身分」個人八達通卡的合資格殘疾人士可繼續享用2元乘車優惠，無須申請「樂悠咭」。

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責任編輯：李榮忠