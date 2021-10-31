【大嶼山車禍】6旬單車車手撞旅遊巴捲車底不治　旅遊巴司機涉危駕被捕

▲ 大嶼山翔東路一帶發生車禍，一輛旅遊巴與一輛單車相撞。（Facebook香港突發事故報料區）

警方今日（31日）上午11時26分接報，指大嶼山翔東路一帶發生車禍，一輛旅遊巴與一輛單車相撞，男單車車手受傷昏迷，腳部卡在車輪位置，救護員到場後，將傷者送往北大嶼山醫院治理，惜送院後不治。

案情指，一名60歲姓傅男單車車手及一名25歲姓秦男旅遊巴司機分別踏單車及駕駛旅遊巴順序沿翔東路左一線往東涌方向行駛。當駛至近陰澳灣，旅遊巴據報在切線時與單車相撞。單車司機身體多處受傷，昏迷被送往北大嶼山醫院治理，於下午12時24分被證實死亡。該名旅遊巴司機涉嫌危險駕駛引致他人死亡被捕，他現正被扣留調查。

新界南總區交通部特別調查隊正跟進調查案件。警方呼籲，任何人如目睹意外發生或有任何資料提供，可致電3661 1300或3661 1346與調查人員聯絡。

▲ 涉事單車。（讀者提供）

▲ 涉事單車。（讀者提供）

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記者：黃穎津

