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【安心出行】65歲以上長者近半無智能手機　社聯冀當局寬鬆處理強制使用「安心出行」

社會 12:30 2021/10/31

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65歲以上長者近半無智能手機，社聯冀當局寬鬆處理強制使用「安心出行」。（資料圖片）

明日起，進入政府處所、公立醫院及公共街市等，要強制使用「安心出行」應用程式。香港社會服務聯會行政總裁蔡海偉在一個電台節目表示，希望當局能夠有同理心，盡量採取寬鬆態度執行，容許有困難市民改為填紙仔。

蔡海偉表示，部分基層市民未必已下載「安心出行」程式，亦未必識得用，期望當局執行政策時能夠寬鬆，令基層巿民使用時不會太害怕，或避免使用手機而不敢到診所或社會服務辦事處。他又指，對於未能負擔購買的智能電話巿民，希望政府能夠與社福機構合作，提供平價二手智能電話給基層市民。 

蔡海偉指，根據政府數字，現時大約一半65歲以上長者並無智能手機，社聯的調查亦顯示，年紀越大的長者，使用率越低，尤其是部分長者讀書不多，不懂英文，令他們限制較大。

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責任編輯：李榮忠

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