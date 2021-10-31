【出軌丈夫】人妻當街捉姦老公肉身護小三　大婆發火：捉到你10次

▲ 內地一名女子當街捉姦，怒斥丈夫出軌10次。

經歷十次出軌的感情，還可以走多遠？近日內地社交媒體流傳一段影片，一名女子撞破丈夫與小三約會，當街「捉姦」，狂扯情婦頭髮。丈夫以肉身護小三，妻子見狀更感生氣，怒罵丈夫「我捉到你10次了！」。夫婦對罵期間，女兒在旁目睹事發經過。

妻子怒罵丈夫

綜合內媒報導，事件發生在本月26日，山東一名女子撞破丈夫與小三約會，決定當街捉姦。從影片可見，女子上前狂扯小三頭髮，丈夫全程以肉身護小三，阻止妻子「進攻」，但她不願放手。見到丈夫堅持維護小三，大婆更感憤怒，激動地質問丈夫：

我逮着你10次了，為何你還不知道要跟她分手？你天天說我看看孩子，你為何不看看她？

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網民建議離婚

鬧劇引來民眾圍觀，兩夫婦的女兒在旁目睹事發經過。影片流傳後引來網民熱議，不少網民感不解，「為何捉到10次還不離婚？」、「這是捉姦上癮戒不掉嗎？」、「10次了還依依不捨，難怪對方肆無忌憚」；有網民對大婆遭遇表示同情，「勉強在一起整天吵鬧，對孩子來說不是好事，倒不如趕快分開」、「狗改不了吃屎，男人出軌有第一次就會有無數次！」。

有網民則指妻子此舉「不治標、不治本」，「不去管男人有何用？」、「女人何苦為難女人，渣的是男人」、「把自己搞成這副嘴臉男人只會更討厭你，打了這個還有下一個」。

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責任編輯︰王明芳