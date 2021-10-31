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【串謀詐騙】警方破獲一宗樓宇按揭騙案　疑犯涉偷八旬婦屋契申請600萬貸款

社會 12:58 2021/10/31

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熱門 李雲迪 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 炎明熹 Anson Lo 超市大搜查 疫苗獎賞 MIRROR星蹤 新冠疫苗

警方財富情報及調查科偵破一宗樓宇按揭騙案，並拘捕2名26歲及59歲男子。

警方財富情報及調查科偵破一宗樓宇按揭騙案，並拘捕2名26歲及59歲男子。警方較早時調查一宗懷疑清洗黑錢案時，發現案中26歲疑犯在本月（28日）在銀行存入一張599萬港元支票並要求翌日兌換現金，由於疑犯背景與收入不稱遂引起警方懷疑。經進一步調查後，懷疑該名疑犯與另一名59歲男子較早時合謀偷去大角咀一名八旬老婦之屋契，並與一名假扮受害人女子向財務公司申請600萬元貸款。

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警方財富情報及調查科調查科署理總督察宋家煒表示，日前（29日）警方在一銀行外埋伏，當場拘捕該名29歲男子及同日在馬鞍山區拘捕另一名59歲疑犯。兩人涉嫌「串謀詐騙」、「行使偽造文書」及「洗黑錢」罪被捕。警方呼籲市民要時刻保持警覺，不要隨便向第三者透露個人資料及重要文件所在。


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記者：曾秋文

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