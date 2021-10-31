【族內歧視】平機會研究禁止族內歧視　建議賦權平機會主動展開調查

▲ 平機會建議禁止族內歧視及賦權平機會主動展開調查。（資料圖片）

平機會主席朱敏健在一個電視節目表示，正研究立法禁止族內歧視，希望法例涵蓋網上言論，強調會有清晰標準介定是否違例，不會是「以言入罪」。

朱敏健指，建議立法禁止族內歧視，既禁止港人歧視內地人，同時亦禁止內地人歧視港人。他強調，普通法下定罪，除了要有行為外，亦要證明有動機或意識行事，若是帶有歧視性、有騷擾性及中傷性去說去的言語，其行動已符合定罪元素，如果有人無意識去歧視或騷擾別人，就不會入罪。他亦建議，建議賦平機會在沒有受屈人的情況下，仍可以主動展開調查和搜證。

朱敏健表示，平機會2014年開始有收集網上意見，收集了數十萬份意見書，要用上2年多分析，目前正內部傳閱報告及研究文稿，在獲得共識後會諮詢持分者團體，但會否再進行公眾諮詢則仍未決定。

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責任編輯：李榮忠