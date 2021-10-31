  • 25°C
香港時間 : 20211031日 (週日) 14:41
靚太生活雜誌

會員專區

專題:未來技能今天學

熱門關鍵字 : 李雲迪 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 炎明熹 Anson Lo 超市大搜查 疫苗獎賞 MIRROR星蹤 新冠疫苗
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【族內歧視】平機會研究禁止族內歧視　建議賦權平機會主動展開調查

社會 13:11 2021/10/31

分享：

熱門 李雲迪 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 炎明熹 Anson Lo 超市大搜查 疫苗獎賞 MIRROR星蹤 新冠疫苗

平機會建議禁止族內歧視及賦權平機會主動展開調查。（資料圖片）

平機會主席朱敏健在一個電視節目表示，正研究立法禁止族內歧視，希望法例涵蓋網上言論，強調會有清晰標準介定是否違例，不會是「以言入罪」。

朱敏健指，建議立法禁止族內歧視，既禁止港人歧視內地人，同時亦禁止內地人歧視港人。他強調，普通法下定罪，除了要有行為外，亦要證明有動機或意識行事，若是帶有歧視性、有騷擾性及中傷性去說去的言語，其行動已符合定罪元素，如果有人無意識去歧視或騷擾別人，就不會入罪。他亦建議，建議賦平機會在沒有受屈人的情況下，仍可以主動展開調查和搜證。

朱敏健表示，平機會2014年開始有收集網上意見，收集了數十萬份意見書，要用上2年多分析，目前正內部傳閱報告及研究文稿，在獲得共識後會諮詢持分者團體，但會否再進行公眾諮詢則仍未決定。

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：李榮忠

相關文章

【安心出行】朱敏健指新措施屬差別待遇　建議政府用「常理心」去處理
11:50 2021/10/23
【安心出行】朱敏健指新措施屬差別待遇　建議政府用「常理心」去處理
【精神健康】調查發現港人對患精神健康問題人士標籤程度高　機構舉辦展覽盼改善刻板印象
17:58 2021/10/07
【精神健康】調查發現港人對患精神健康問題人士標籤程度高　機構舉辦展覽盼改善刻板印象
【撤銷覆核】被拒處理同性丈夫後事　男同志與政府達共識撤司法覆核
11:56 2021/10/07
【撤銷覆核】被拒處理同性丈夫後事　男同志與政府達共識撤司法覆核

你可能感興趣

【安心出行】朱敏健指新措施屬差別待遇　建議政府用「常理心」去處理
11:50 2021/10/23
【安心出行】朱敏健指新措施屬差別待遇　建議政府用「常理心」去處理
【精神健康】調查發現港人對患精神健康問題人士標籤程度高　機構舉辦展覽盼改善刻板印象
17:58 2021/10/07
【精神健康】調查發現港人對患精神健康問題人士標籤程度高　機構舉辦展覽盼改善刻板印象
【撤銷覆核】被拒處理同性丈夫後事　男同志與政府達共識撤司法覆核
11:56 2021/10/07
【撤銷覆核】被拒處理同性丈夫後事　男同志與政府達共識撤司法覆核
歧視 新冠肺炎 平機會 普通法 香港

最高瀏覽

【炸雞惹禍】買錯炸雞餐被鏡粉女友暴打 「前夫」忍無可忍提分手結局神逆轉
10:33 2021/10/30
【炸雞惹禍】買錯炸雞餐被鏡粉女友暴打 「前夫」忍無可忍提分手結局神逆轉
【兩性關係】男友月入3萬堅持AA制 港女大數男友孤寒幾宗罪：遲到要被罰錢
12:49 2021/10/30
【兩性關係】男友月入3萬堅持AA制 港女大數男友孤寒幾宗罪：遲到要被罰錢
【娛圈喜事】陳詩欣戴六對龍鳳鈪出嫁　蔡嘉欣余香凝做姊妹鍾培生當伴郎
17:04 2021/10/30
【娛圈喜事】陳詩欣戴六對龍鳳鈪出嫁　蔡嘉欣余香凝做姊妹鍾培生當伴郎