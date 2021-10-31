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【MIRROR成員】呂爵安《My Apple Pie》點擊破250萬　爵屎推打卡車為Edan造勢【內附詳情】

娛樂 13:39 2021/10/31

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熱門 李雲迪 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 炎明熹 Anson Lo 超市大搜查 疫苗獎賞 MIRROR星蹤 新冠疫苗

Edan新歌成績理想。

MIRROR成員呂爵安（Edan）上月推出個人第三首單曲《My Apple Pie》，單曲MV推出三星期，網上點擊已突破250萬，成績驕人，而Edan的粉絲「爵屎」就為偶像推出一系列應援造勢。

Edan呂爵安以個人姿態，先後已推出《E先生 連環不幸事件》、《小諧星》，前者的MV點擊更衝破千萬，相當厲害。

而Edan的第三首單曲《My Apple Pie》亦甚受追捧，MV已突破250萬，相信假以時日，也可挑戰千萬點擊。

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為繼續造勢，爵屎已由十月中開始推出一系列應援，大手筆推廣歌曲，包括在尖沙咀的商廈三層LED大電視及銅鑼灣戶外LED大屏幕播歌，又在各社交平台落廣告。

【奔跑吧】跟Edan+MC張天賦成新人獎大熱　曾比特感激同伴沿路支持

下一波應援則有Edan的巴士及的士廣告，在車身及椅背貼紙廣告，更以「爵安號」為巴士名號行走各區。

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爵屎們早前亦以Edan名義，捐贈蘋果批予慈善團體，送給小朋友為慈善出力。

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最盛大應援項目，就是推出「即影即有打卡車」，為配合新歌《My Apple Pie》的主題，由卡車改裝而成的打卡車，以紅色作主色調，並連續兩個周末出巡。

今日（31號）打卡車會分別駛到銅鑼灣百德新街，尖沙咀碼頭及海防道，粉絲要留意。

【MIRROR X 麥當勞】全面睇MIRROR主題餐廳　110架MIRROR巴士遊走全港【多圖】

Edan為妹妹慶祝生日。

另外，「爵安號」巴士則會為期兩個月，的，兩條巴士路線為1A巴士（車牌號碼VS5739）來往中秀茂坪至尖沙咀碼頭；以及234X巴士（車牌號碼為UA1216）來往荃灣至尖沙咀東。

同場加映：林秀怡訪問

撰文 : TOPick柴犬出動

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