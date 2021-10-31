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【通識改革】楊潤雄參觀學校公民科課堂　學生：可減輕考試壓力

社會 13:24 2021/10/31

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楊潤雄日前到創知中學視察，並參觀該校學生上公民科課堂的情況。（楊潤雄Facebook）

由本學年起，中四級開始推行公民與社會發展科，代替原本的通識教育科。教育局局長楊潤雄今日（31日）在社交網站發文表示，指他日前到創知中學視察，並參觀該校學生上公民科課堂的情況。

楊潤雄引述創知中學校長黃晶榕稱，該校上學年已就公民科展開周全的規劃，並按課程架構準備好教材、教案及相關的學習活動。據黃晶榕表示，公民科有明確的課程框架、清晰的教學內容及具體的學習概念，對於教師備課、學生學習以至應對考評，都變得更易掌握和更有自信。

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楊潤雄亦到學校的「憲法教室」，參觀該校學生上公民科課堂的情況。在課堂中，學生透過扮演《基本法》起草委員會委員的角色，就中國香港的地位、旅行證件、國際貿易等議題共同研習、各抒己見。學生洪俊熙説，公民科除了國民教育的元素外，亦涉獵其他科目的知識，內容十分吸引。另一位學生葉穎兒則覺得，公民科以「達標」評級，可以減輕考試壓力；而精簡課程亦能容讓學生投放時間於選修科目，增加未來出路的選擇。

楊潤雄表示，教育局正為公民科教師提供所需支援，包括發出課程及評估指引，持續舉辦教師專業發展課程，又陸續上載學與教資源至公民科網上資源平台，以及建立「適用書目表」，並於本學年向學校發放一筆過30萬元津貼等，務使課程能順利推行。

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他又強調，政府在教育工作的角色不只是提供資源，更是政策的制訂者、推行者及監管者。而公民與社會發展科，既能加強學生的知識基礎，更好認識香港、國家及世界議題，同時減輕考試壓力，並且釋放課時，為學生創造空間，讓整個高中課程可以有更好的規劃。

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記者：黃穎津

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