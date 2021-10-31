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【活塞男】便秘男自行塞30cm長麵粉棍通肛　醫生：尺寸比想像中大

食用安全 15:18 2021/10/31

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熱門 李雲迪 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 炎明熹 Anson Lo 超市大搜查 疫苗獎賞 MIRROR星蹤 新冠疫苗

一名男子因便秘難耐，將一根30厘米長，2.5厘米粗的麵粉棍塞入肛門，欲自行通便。

腸胃不適加上便秘確實難忍，近日有一名男子因便秘，自行通便插了30厘米長的麵粉棍進肛門，試圖自行通便，結果棍子進了身體，拔不出來，最後要到醫院求診。

據內媒報導，內地一名30多歲男子近期便秘難耐，為了疏通腸道，將一根30厘米長，2.5厘米粗的麵粉棍塞入自己的肛門通便，塞到一半時更因過於疲憊，在麵粉棍插著肛門的情況下入睡，醒後驚覺麵粉棍已完全進入體內，由於無法自行取出，他只好到醫院求助。

醫生用鉗子反覆夾取才能把麵粉棍取出。（圖片來源：影片截圖）

醫生指在男子肚臍上方約5厘米摸到硬物，輕壓患者下腹時他也感到疼痛，在探肛時更可以摸到麵粉棍的末端。於是醫生用電子結腸鏡檢查，發現直腸中有麵粉棍。

在電子結腸鏡顯示下，直腸內清晰可見一棒狀異物，遠比患者描述得更加粗大。

一根30厘米長，2.5厘米粗的麵粉棍在男子身體內取出，醫生也嚇呆。（圖片來源：影片截圖）（圖片來源：影片截圖）

最後，在多位醫生的配合及反覆夾取的情況下，才成功取出麵粉棍。幸好過程中男子一直保持清醒，沒有明顯不適，直腸黏膜也沒有明顯出血。

不過，醫生在查看異物時，卻被這個長長的麵粉棍嚇呆，醫生提醒在通便時應採用正確、適合的方案，將異物塞進肛門並無補於事，其可引致的急性腸梗阻、腸粘膜出血、腸穿孔及腹膜炎可導致死亡。

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責任編輯︰王明芳

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