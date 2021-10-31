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【三屆視帝】羅嘉良內地商演跟富婆合唱　「撈家」被搶鏡仍落力伴舞搞氣氛

娛樂 15:39 2021/10/31

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熱門 李雲迪 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 炎明熹 Anson Lo 超市大搜查 疫苗獎賞 MIRROR星蹤 新冠疫苗

羅嘉良在內地登台跟富婆嘉賓合唱。

現年58歲的羅嘉良，09年跟內地演員蘇岩再婚，近年主力北上發展，頻頻接job賺錢。雖然太太蘇岩向來被指家底厚，夫婦跟女兒並居北京豪宅，不過羅嘉良仍努力賺錢養家，更常接內地商演搵真銀！

近日「撈家」羅嘉良再度在內地接商演工作，有網民拍片分享當日情況，片中可見羅喜良穿著黑西裝在台上唱歌，之後有一位貴氣打扮女士上台，並跟羅嘉良合唱。

雖然商演主角應是羅嘉良，不過這位「嘉賓」相當投入，幾次羅嘉良欲舉咪接著唱，都被此富婆阻止，繼續陶醉唱歌，羅嘉良只好尷尬地伴著，不過仍專業地搖動身體，為對方伴舞製造氣氛。

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有網民就表示為羅嘉良不值，指「「女的也太搶風頭了吧」、「明星變成了富婆的伴舞」，還說看了好心酸。

【先生貴性】羅嘉良分別擊敗古仔鎮宇奪三屆視帝　網民回味撈家昔日神作【有片】

最新影片推介： 為子女備戰幼小面試 蔡雪瑩分享心得：拍片最好不要由陌生人負責

據知該富婆是內地一個醫美集團的老闆娘，身價不菲，早前也曾在活動邀「最型展昭」何家勁站台，似乎鍾情90年代走紅的香港男星。

內地頻搵錢

自家活動TVB三屆視帝羅嘉良自2003年回內地發展，一直接演不少劇集，09年再婚後，羅嘉良主力駐守內地，除拍劇外，也接不少商演工作。

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他曾為某商場家具店站台，當時因舞台設計簡陋，觀眾亦不多，就被網民形容羅嘉良看甚為落魄似的。

據知，羅嘉良太太及女兒現居於北京一間複式豪華大別墅，實用面積逾5,000呎，至少樓高兩層，在其片段所見，別墅樓底甚高，全屋設計走歐式復古風，由傢私、裝修至擺設都古式古香。

同場加映：林秀怡訪問

撰文 : TOPick柴犬出動

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