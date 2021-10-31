【財爺網誌】陳茂波：料今年經濟增長可接近6.5%　冀盡快與內地恢復通關

▲ 財政司司長陳茂波。（經濟日報資料圖片）

財政司司長陳茂波今日在網誌表示，政府明日會公布第三季本地生產總值預先估計數字，相信經濟增長數字仍然不俗，但透露按年增幅應會低於上半年。

不過，他形容本港經濟保持穩健的復蘇態勢，經季節性調整的失業率由今年初7.2%的17年高位，大幅回落至第二季的5.5%，在第三季進一步下跌至4.5%，是去年第一季以來的低位。他續指，受疫情影響嚴重的零售、住宿和餐飲服務業的就業人數亦觸底回升，合計在第三季按年上升3.5%。

陳茂波在網誌亦展望今年第四季經濟情況，指出本港就業和收入情況改善，加上消費券計劃效應，與消費相關行業的表現將會繼續得到支持。他又指，政府在8月中預測2021年全年經濟增長為5.5%至6.5%，按照目前的趨勢，預計今年全年的實際增長數字應會接近這預測區間的上限。

他又表示，儘管本港經濟的復蘇勢頭至今仍屬穩固，但Delta變種病毒持續困擾全球多個地方，加上不少主要經濟體出現供應瓶頸，及能源和大宗商品價格高企、航運費用上揚和外圍通脹升溫等，也可能窒礙全球經濟增長，亦會為香港物價帶來上升壓力。

此外，陳茂波亦強調，特區政府正進一步調整防疫抗疫的措施及安排，冀盡快推進與內地恢復人員的正常往來，形容若能夠與內地免檢疫「通關」，也可以方便包括外國企業的人員，到內地視察和洽談生意，對維持本港樞紐地位亦非常重要。

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責任編輯：胡偉明