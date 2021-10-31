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【打擊毒品】警拘19歲少女涉販毒　檢大麻曲奇及大麻油市值14萬

社會 16:05 2021/10/31

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警拘19歲少女涉販毒，檢14萬大麻曲奇及大麻油。（警方提供）

萬聖節來臨，警方檢獲大麻曲奇餅。警方前晚（30日）於馬鞍山一帶展開反毒品行動，截查一輛可疑車輛，在車內檢獲約672.9克懷疑大麻製成的曲奇餅及大麻油，以涉嫌「販毒」拘捕一名女司機，現正被扣留調查。被捕女子姓許（19歲），涉嫌「販毒」被捕，現正被扣留調查。

沙田警區特別職務隊根據線報及經深入調查後，於前晚（30日）約7時在馬鞍山錦泰苑商場外，截查一輛可疑車輛，行動中，在19歲女司機身上檢獲約89.1克懷疑大麻。探員又在車內檢獲約672.9克懷疑大麻製成的曲奇餅及大麻油，人員檢獲的懷疑毒品市值約為14.4萬港元。

涉案證物。（警方提供）

警方重申，販運危險藥物屬嚴重罪行，根據香港法例第134章《危險藥物條例》，一經定罪，最高可判處罰款500萬港元及終身監禁，市民切勿以身試法。

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記者：曾秋文

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