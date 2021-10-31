【安心出行】明起街市、醫院等須強制使用　一文看清掃碼範圍及豁免安排

▲ 明起街市、醫院等須強制使用，一文看清掃碼範圍及豁免安排（資料圖片）

港府本月21日宣布，明起進入政府大樓和辦公處所前須強制使用「安心出行」流動應用程式；措施一出，多個公營部門隨即仿傚實施，豁免人士主要包括12歲以下和65歲或以上，及使用「安心出行」有困難的殘疾人士，TOPick現整合各處所安排，方便市民明起出行。

公務員事務局局長聶德權指，明白有「無家者」等有實際困難而未能使用「安心出行」的人士，建議他們「留一個可找到他們的電話，如協助他們的機構」，又提醒如市民提供虛假資料，或者使用假的「安心出行」，有機會觸犯相關法例，詳情請看：下一頁。

所屬部門／類別 使用範圍 豁免人士 醫管局 必須使用： 醫管局總部及公立醫院行政大樓 運作可行及不影響醫療服務提供的實際情況下需使用： 公立醫院其他範圍及醫管局其他醫療設施 12歲以下和65歲或以上人士、使用「安心出行」有困難的殘疾人士，或因應實際情況而獲豁免的個別人士 教育局 必須使用： 官立學校 學生 衞生署 必須使用： 辦公室、診所、健康中心 12歲以下和65歲或以上人士、使用「安心出行」有困難的殘疾人士，或因應實際情況而獲豁免的個別人士 司法機構 必須使用： 法院大樓 12歲以下和65歲或以上的人士，以及使用程式有困難的殘疾人士 身上沒有智能電話但當天必須到有關法院大樓辦理法庭事務的與訟雙方和他們的親屬、證人、法律執業者和在相關程序中有出庭發言權的人士，以及陪審員 康文署 必須使用： 所有博物館、圖書館和表演場地

室內體育處所包括所有體育館、壁球中心、獨立的壁球場、羽毛球中心、乒乓球中心和香港單車館

戶外體育處所包括運動場、收費草地球場、網球場、網球練習場、草地滾球場、射箭場、哥爾夫球發球練習場及哥爾夫球練習草坪

公眾游泳池 12歲以下和65歲或以上人士、使用「安心出行」有困難的殘疾人士，或因應實際情況而獲豁免的個別人士 民政總署 必須使用： 所有社區會堂及社區中心（包括用作臨時庇護中心的社區會堂及社區中心）

各民政諮詢中心

牌照事務處的辦事處

遺產受益人支援組的辦事處 12歲以下和65歲或以上人士、使用「安心出行」有困難的殘疾人士，或因應實際情況而獲豁免的個別人士 食環署 必須使用： 轄下的公眾街市、小販市場及熟食市場 12歲以下和65歲或以上人士、使用「安心出行」有困難的殘疾人士，或因應實際情況而獲豁免的個別人士 香港郵政 必須使用： 郵政局及香港郵政轄下工作場所 12歲以下和65歲或以上人士、使用「安心出行」有困難的殘疾人士，或因應實際情況而獲豁免的個別人士 警務處 必須使用： 警察總部和警署 12歲以下和65歲或以上人士、使用「安心出行」有困難的殘疾人士，或因應實際情況而獲豁免的個別人士、遺失手機要報案等 房屋署 必須使用： 屋邨辦事處 12歲以下和65歲或以上人士、使用「安心出行」有困難的殘疾人士，或因應實際情況而獲豁免的個別人士 立法會 必須使用： 立法會大樓 12歲以下和65歲或以上人士、使用「安心出行」有困難的殘疾人士，或因應實際情況而獲豁免的個別人士

請注意豁免使用安心出行者，必須填寫表格登記其姓名、身分證明文件首4位數字或字母、聯絡電話和到訪日期和時間，並須於登記時按有關場所人員要求展示相關身分證明文件，以作核實，有關場所人員亦會致電核實聯絡電話。

香港社會服務聯會行政總裁蔡海偉今表示，部分基層市民未必已下載程式，亦未必懂得使用，希望當局能夠有同理心，盡量採取寬鬆態度執行，容許有困難市民改為填寫資料，詳情請看：下一頁。

最新影片：

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：鄧凱文