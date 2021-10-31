【新冠疫苗】明日起社區疫苗接種中心逢星期三休息　平日開放時間改由10時至6時

▲ 社區疫苗接種中心逢星期三休息，平日開放時間改由10時至6時。（梁偉榮攝）

政府發言人今日（31日）呼籲市民盡快接種新冠疫苗，並留意2019冠狀病毒病疫苗接種計劃下社區疫苗接種中心的最新開放時間。

由明日（1日）起，社區疫苗接種中心的開放時間由星期一至日（包括公眾假期），上午8時至晚上8時，改為逢星期一、星期二、星期四和星期五上午10時至下午6時，而星期三全日休息。逢星期六及星期日的開放時間為上午8時至晚上8時，清潔時間不變在下午1時半至2時半。

除了社區疫苗接種中心外，設於公立醫院的7個新冠疫苗接種站已投入服務，方便在醫院覆診的病人和訪客接種復必泰疫苗，無須預約。開放時間為星期一至五（公眾假期除外）上午10時至下午7時，午膳時間照常開放，最後接種時間為下午6時半。

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責任編輯：李榮忠