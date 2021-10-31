【恐怖懲罰】初中男生偷走出校買零食　校長嬲爆捉腳倒吊半空懲罰被捕

▲ 印度一名校長不滿學生偷走出校買零食，竟將他倒吊半空作懲罰。

過激的懲罰對學生有害，印度近日一名私立學校校長，得知有學生偷走出校買零食，一怒之下捉着學生的腳，將他倒吊在半空中作為懲罰。男童嚇得大哭，尖叫求饒，校長才把他拉起。事件在網絡上瘋傳，引起當地政府注意，涉事校長在案發後翌日被捕。

▲ 校長一怒之下將學生倒吊在1樓走廊外。（影片截圖）

倒吊男童作懲罰

綜合外媒報導，事發在10月28日，一所私立學校的校長Manoj Vishwakarma，發現一名初中男生與同學離校購買小食炸脆球，因而感到憤怒。他指男生太過頑皮，以極端的方式為他「上一課」。他捉着男童的左腳，將他倒吊在1樓走廊外作懲罰。

此「奇景」吸引大批同學圍觀，男童被倒吊時身體不斷搖晃，嚇得大哭起來，尖叫求校長原諒。校長不斷責罵男童，過了一會才把他拉起，男童平安回到走廊。事發畫面被拍下來，並在社交媒體瘋傳。

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校長案發翌日被捕

當天晚上，男童告訴父親被倒吊一事，父親隨即向學校作出投訴，認為校長的處懲方法會危及兒子的性命。校長辯稱自己並非故意，及後承認將學生倒吊在走廊外是錯誤行為，向家長道歉。

事件引起當地政府注意，治安官Praveen Kumar Laxkar下令教育部門調查事件。涉事校長在案發翌日被捕。

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責任編輯︰王明芳