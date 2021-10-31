【MIRROR成員】花姐落實已為演唱會入紙　陳奕迅擬開騷爭紅館檔期

▲ MIRROR和陳奕迅都計劃明年開紅館騷。

鏡粉一直希望MIRROR在紅館開騷，早前有傳MIRROR將於2022年7月的暑假檔期開騷，暫定在紅館開10場演唱會，消息一出，不少鏡粉甚為期待。

由陳瑞輝（Frankie）、王智德（Alton）、楊樂文（Lokman）、邱士縉（Stanley）、江𤒹生（Anson Kong）、柳應廷（Jer）、陳卓賢（Ian）、盧瀚霆（Anson Lo）、李駿傑（Jeremy）、呂爵安（Edan）、姜濤、邱傲然（Tiger）組成的男團MIRROR成立3周年，下周將舉行連串慶祝活動。

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對於是否到時公布開紅館演唱會，花姐昨日在《全民造星IV》記者會，承認已為MIRROR入紙明年紅館檔期，但至於是哪個月份及何時公布詳情，就要再賣關子。

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早前傳出MIRROR明年7月暫定開10場演唱會，一圓MIRROR紅館演唱會夢後，更有指各大品牌贊助已爭相成為演唱會的主辦單位，相信若開騷消息落實，便成全城焦點。

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Eason欲再開跨年騷

另一方面，有指紅館明年3月因需封館一段日子籌備政府活動，故來年演唱會檔期更加緊張，今日有報導指陳奕迅也有意明年再入紙開騷。

▲ Eason在去年曾做慈善網上騷便少有公開演出。

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Eason於2019年原舉行25場跨年演唱會，後因社會運動而尸取消，其後也因疫情一直未再舉辦巡迴演出，有指他本計劃明年2月開賀年檔，但因Eason仍想做跨年，故希望再爭明年底檔期。

若MIRROR演唱會如計劃在7月開，相信不會形成正面競爭，各有捧場客。